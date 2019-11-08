Родители офицера ФСБ Черкалина объяснили происхождение части денег

Отец обвиняемого в мошенничестве и получении взяток полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у семьи которого прокуратура просит изъять более 6 миллиардов рублей, рассказал в суде об одном из источников своего благосостояния. По словам Владимира Черкалина, квартира на Мичуринском проспекте в Москве, три машиноместа и земельный участок в Ленинградской области были куплены на деньги, которые он получил в 2011 году от своего отца Ивана Черкалина, более 30 лет отслужившего в погранвойсках.

Всего, по словам Владимира Черкалина, он получил тогда 45 млн руб."В основном пятитысячные купюры. Он сказал: забирай, я взял и забрал. Дома уже пересчитал", — рассказал он в суде.

В свою очередь мать Черкалина заявила суду, что он принес в дом к родителям $50 млн, €1 млн и 15 миллионов рублей на хранение, объяснив это "служебной необходимостью".

В августе Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии в доход государства активов семьи Черкалина на сумму 6,3 миллиарда рублей, в том числе пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков.

Полковник ФСБ был арестован 25 апреля 2019 года. При обысках у офицера и его предполагаемых сообщников изъяли рекордные 12 миллиардов рублей. В начале ноября экс-глава «банковского» отдела в ответ на иск Генпрокуратуры согласился передать государству больше 6 млрд рублей, которые, по словам его адвоката, он получил получил «из не предусмотренных законом источников».

«В период с ноября 2013 года по февраль 2015 года получил взятки в виде денежных средств на сумму $850 тысяч или более 52 млн рублей за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство», — гласит официальное обвинение Черкалина. Также его подозревают в мошенничестве. Как отмечал «Коммерсантъ», офицер получал деньги за «общее покровительство» совладельцу банка «Транспортный» Александру Мазанову и входил в состав преступной группы, похищавшей выручку от продажи элитного жилья в новостройках Москвы. Наконец, Черкалина заподозрили в причастности к миллиардной взятке при санации Балтийского банка, писали "Открытые медиа".