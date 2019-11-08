Суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины и будет рассматривать по существу иск, в котором Киев обвиняет Москву в нарушении двух конвенций.

По мнению украинской стороны, Россия нарушила конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, оказывая поддержку сепаратистам в Донбассе.

Киев также считает, что Москва нарушает конвенцию о ликвидации расовой дискриминации в аннексированном Крыму. Украина заявляет, что на полуострове ущемляются права украинцев и крымских татар.

Украина подала иск против России в 2017 году. Тогда же Международный суд ООН вынес предварительное решение и обязал Москву соблюдать права крымских татар. Однако суд не стал вводить временные обеспечительные меры в отношении России из-за Донбасса.

В прошлом году Россия отправила свои возражения. Кремль уверял, что Международный суд не имеет юрисдикции для рассмотрения жалобы Украины. Но эти аргументы на сегодняшнем заседании отклонили. Окончательный вердикт суд вынесет через несколько лет.

Россия неоднократно отвергала свою причастность к вооружённому конфликту на Украине и нарушениям прав человека в Крыму.