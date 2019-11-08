Суд конфисковал у полковника ФСБ имущество на 6 миллиардов рубллей

Головинский суд в Москве взыскал в доход государства имущество с семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более шести миллиардов рублей.

Черкалина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. При обыске в квартире его родителей обнаружили 50 миллионов долларов, миллион евро и 15 миллионов рублей. На заседании суда 8 ноября мать Черкалина сообщила, что её сын принёс домой деньги по служебной необходимости.

Ранее Черкалин согласился передать государству денежные средства – включая доллары, евро и фунты стерлингов – на общую сумму более шести миллиардов рублей. Он также не возражал против конфискации автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок. Адвокат Черкалина заявил, что его подзащитный не признаёт остальные требования. Речь идёт об изъятии 120 тысяч рублей, двух тысяч швейцарских франков, а также недвижимости и ювелирных украшений, которые принадлежат его родителям, бывшим женам и другим родственникам.

Начальник банковского отдела Управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин был задержан в апреле этого года и взят под стражу. Изначально его обвиняли в получении взятки, позднее ему предъявили новое обвинение – в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей, полковник входил в состав организованной преступной группы, которая похищала выручку от продажи элитного жилья в новостройках Москвы.

В сентябре агентство "Росбалт" сообщило, что Черкалин решил сотрудничать со следствием и уже начал давать показания по некоторым эпизодам.