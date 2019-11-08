Дональд Трамп, возможно, посетит Парад Победы в Москве

Дональд Трамп рассматривает возможность участия в памятных мероприятиях, посвящённых Дню победы в России 9 мая следующего года. Об этом президент США заявил журналистам в Вашингтоне перед отлётом в Атланту. Ранее приглашение Трампу на торжества в Москве направил президент России Владимир Путин.

В разговоре с журналистами президент США отметил, что высоко ценит приглашение. При этом Трамп подчеркнул, что мероприятия в России будут проходить в разгар политического сезона в США. "Я посмотрю, смогу ли я это сделать, но я бы с радостью поехал, если бы смог", - сказал Трамп.

Агентство Reuters напоминает, что отношения Москвы и Вашингтона обострились после того, как в США было установлено вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года. Однако, по мнению журналистов, ответ Трампа позволяет судить о том, что лидеры двух стран могли сохранить хорошие отношения.

О том, что Путин пригласил Трампа на парад Победы 9 мая 2020 года, стало известно в июне, после встречи лидеров двух стран в Осаке на полях саммита "Большой двадцатки".

Летом помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что приглашения на российские торжества по случаю 75-летия Победы направлены среди прочих премьер-министру Великобритании, канцлеру ФРГ, лидеру КНДР, президенту Украины. О подтверждении визитов лидеров этих стран пока не сообщалось.