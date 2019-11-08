Лапшичная подала иск к ФБК из-за акции протеста в Москве

Владелец одной из лапшичных сети "Тянем-потянем" подал иск на 100 тысяч рублей к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгию Албурову. Об этом сообщает "МБХ медиа".

С чем именно связан иск, не уточняется. Однако ранее государственные транспортные компании подавали иски к Соболь и Албурову из-за акции протеста 3 августа в Москве.

Заявление подал индивидуальный предприниматель Виталий Толкалов. Его компания зарегистрирована по адресу Центрального рынка на Рождественском бульваре. Там находится одна из лапшичных. 3 августа рынок был закрыт из-за акции протеста.

27 июля и 3 августа в Москве прошли акции протеста с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. После акций были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении полицейских, которые в СМИ называют "московским делом". Мосгортранс, Московский метрополитен, "Автомобильные дороги" и некоторые рестораны подали миллионные иски к оппозиции. Часть из них суды уже удовлетворили.