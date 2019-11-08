В Конгрессе США опубликовали стенограмму показаний против Трампа

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал стенограмму показаний главного эксперта Совета национальной безопасности по Украине Александра Виндмана. Подполковник Виндман ответил на вопросы конгрессменов в рамках расследования о возможности импичмента президента в конце октября, но расшифровку беседы обнародовали только сегодня.

Эксперт подтвердил, что прорабатывал для президента Дональда Трампа ключевые темы для обсуждения по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. Виндман также рассказал, что присутствовал при телефонном разговоре лидеров двух стран, который отказался в центре расследования Конгресса.

По словам подполковника, предложенные им темы не предполагали обсуждения вероятного вмешательства Киева в президентские выборы в США или расследования на Украине деятельности оппонента Трампа - Джо Байдена. Трамп, однако, поднял эти темы.

Виндман также сказал, что не знает, слушал ли тогдашний советник по национальной безопасности Джон Болтон разговор президентов. При этом эксперт уточнил, что у Болтона были опасения по поводу готовящегося звонка.

Эксперт отметил, что весной ему стало известно о неких внешних факторах, пропагандирующих ложное мнение об Украине. По его мнению, эта точка зрения подорвала усилия Белого дома по расширению сотрудничества с Киевом.

Виндман также рассказал, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подрывал деятельность бывшего посла США в Киеве Мари Йованович для сохранения своих позиций в стране. Особую роль в этом сыграл личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, полагает эксперт. По его данным, юрист встречался с Луценко для того, чтобы усилить давление на Йованович.

Демократы в Конгрессе считают, что Трамп использовал пост президента в предвыборных целях и оказывал давление на главу иностранного государства, чтобы навредить своему политическому оппоненту. Трамп все обвинения отвергает. Зеленский неоднократно заявлял, что не испытывал никакого давления со стороны президента США во время их телефонного разговора.

Сегодня Трамп заявил, что готов опубликовать ещё одну стенограмму телефонных переговоров с Зеленским. При этом глава Белого дома заметил, что это будет "плохим прецедентом".

Александр Виндман родился на Украине. Когда ему было три года, его семья переехала в США. В 1998 году стал офицером армейской пехоты. В 2004-2005 году служил в Ираке и получил там ранение. С 2018 года работает директором по европейским делам Совета нацбезопасности США, является экспертом по Украине. Виндман стал первым сотрудником Белого дома, который дал показания на слушаниях в рамках процедуры импичмента президента.

Ранее были опубликованы стенограммы показаний других свидетелей - в частности, послов и высокопоставленных сотрудников Госдепартамента. Многие из них заявляли о том, что представители США добивались от украинских властей обещание расследовать деятельность сына Джо Байдена на Украине. Они, однако, не могли подтвердить, что именно Трамп отдавал распоряжения давить на Украину.