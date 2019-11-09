VIII Форум свободной России обсуждает "образ будущей России"

В Вильнюсе в субботу начал работу VIII Форум свободной России. На Форум приехали несколько сот участников, как из России, так и со всего мира, в том числе и политэмигранты.

Открыл первое заседание основатель Форума Гарри Каспаров, который говорил о роли недавно умершего Владимира Буковского и других диссидентов в переменах в мире, который отмечает юбилей падения Берлинской стены:

- В России бесконечные «заморзки», от сообщений о репрессиях у людей опускаются руки, у многих есть ощущение, что эта власть навсегда. Но представьте, с какой стеной боролись 50 лет назад такие люди, как Владимир Буковский. Тогда казалось, что Берлинская стена и это состояние будет навсегда. Тем не менее, они боролись и победили. При тех ужасах, которые происходят в России, всё равно наши шансы победить гораздо выше, и связь с прошлым помогает нам в борьбе. Важно не повторить ошибок, сделанных после 1991 года, когда злу дали затаиться под обломками Берлинской стены, и оно полезло наружу, - подчеркнул Гарри Каспаров.

Первой темой дискуссии стали репрессивные практики путинизма. Бывший политзаключённый Даниил Константинов сказал, что режим движется в сторону тоталитаризма. Примером является борьба власти с инакомыслием, особенно с религиозными меньшинствами.

- Бить ОМОНовцы стали меньше, но суды работают как в ГДР или в Чили Пиночета. Активно координирует репрессии ФСБ. Дрейфу в сторону тоталитаризма мешает отсутствие у деятелей режима Путина единой идеологии, они циники, у них нет внутреннего огня, но полицейские практики в России уже хуже, чем в брежневском СССР, – подчёркивает политэмигрант Роман Попков.

Недавний узник российских тюрем украинский кинорежиссер Олег Сенцов считает, что в борьбе за независимость Украине нужны союзники:

У Украины и России общий враг - Путин



- У Украины и России общий враг - Путин. Путина может победить изнутри только российский народ. Любой, кто считает, что Крым это Украина - наш союзник. У нас в Украине была преступная власть Януковича. Дошло до точки, началась мирная революция, народ вышел на улицу, потом начал сопротивляться, дошло до баррикад, горящих покрышек и до стрельбы. Вели бы мы себя мирно, разошлись, у власти до сих пор был бы Янукович, который бы "переизбрался". Было бы как в России. Мы не смирились, мы не такие как в России, и скинули его. Вот 26 февраля 2014 <проукраинские> манифестанты заняли Верховный Совет Крыма, а потом разошлись, пошли по мирному пути, в итоге мы потеряли Крым и начался Донбасс. Я против насилия, но иногда надо проявить силу, - сделал вывод Олег Сенцов.

Правозащитник Лев Пономарёв считает, что в России еще не сложилась полноценная диктатура:

С путинской машиной надо бороться мирным путем



- Пока это не власть одного человека. Есть конкуренция разных силовых структур, которые воюют друг с другом. Есть надежды на молодежь, которая выросла в условиях частной свободы. Они не боятся. Чем более удачно будем им помогать, тем быстрее ситуация изменится. Я против насильственной революции в России. С путинской машиной надо бороться мирным путем, - подчеркивает правозащитник Лев Пономарёв.

- Мы живём в условия невероятной трансформации российского общества. На карте России - тысячи протестных акций. Такого не было никогда. Есть миф, что победить путинскую систему невозможно. Но люди выигрывают, например, в Екатеринбурге, в борьбе против храма, в Сунском лесу. Аналогичные победы были достигнуты в Москве. – говорит живущая в эмиграции активист Евгения Чирикова, - Еще недавно нельзя было вообразить протесты в связи с недопуском кандидатов в Мосгордуму. Люди показали, что они хотят быть властью. Такие же протесты в Бурятии или в Калмыкии. Не надо недооценивать наши победы, - подчёркивает Евгения Чирикова.

- Власти научились проигрывать, а потом выигрывать. Победа Навального длилась один день. Потом все было отыграно. В Екатеринбурге отбили парк, а теперь идет зачистка. Множество небольших акций могут быть поняты как показатель температуры общества. Мне ощущение оптимизма дает лишь то, что окончательно разделились власть и общество, - отмечает куратор артпроектов Марат Гельман, который предлагает инициировать культурные инициативы.

- Впервые Фонд борьбы с коррупцией проявил себя как политическая организации и провел людей в Мосгордуму. Алексей Навальный выполняет задачу установления своей монополии в оппозиции. И часть политиков сдвинулась в сторону диссидентства, как Ходорковский. Вся невнятица будет продолжаться бесконечно, пока оппозицию будет объединять личности, а не идея России будущего, которую мы предлагаем обществу, – заявил политик Илья Пономарёв.

- Как можно спорить про "умное голосование", когда его итогом стал слитый протест, Собянин на месте, а много людей село в тюрьму? В России есть стабильный тренд ухудшения ситуации. Поезд идет в одном направлении. Полезно делать экскурсы в историю. Сравним с 1980-ми годами. В истории СССР были периоды, когда большевики шли на послабление, когда надо было спасать власть. Лидеры Запада вели себя жёстко, когда советские диссиденты требовали от Запада не идти на уступки, и эти голоса сыграли важную роль, - отмечает Гарри Каспаров, - Позорная политика лидеров западных стран в отношении Путина связана с тем, что у них есть отговорки. Мы требуем санкций, но есть люди в России, которые говорят, что не надо так жёстко обращаться с Путиным. Изменения в России назрели. Спонтанные протесты набирают обороты. Но они не добьются цели, если российская власть не потерпит геополитическое поражение. Это не случится, пока мы не выступим единым фронтом. Нужно доказать Западу, что путинский режим представляет опасность. Гэбешный режим мирно не трансформируется, это случится только после геополитического поражения. Путинская сила - в слабости Запада, - делает вывод Гарри Каспаров.

Дискуссии продолжаются. В двухдневном форуме принимают участие правозащитники Лев Пономарёв, Александр Скобов, политики Гарри Каспаров, Илья Пономарев, Мантас Адоменас, Иван Тютрин, экономисты Дмитрий Некрасов, Андрей Илларионов, журналисты Евгений Киселев, Борис Райтшустер, Игорь Яковенко, Максим Трудолюбов, галерист Марат Гельман, писатели Алексей Цветков и Томас Венцлова. Онлайн- трансляцию VIII Форума cвободной России можно смотреть здесь: