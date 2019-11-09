В Петровском началось разведение сил Украины и сепаратистов

В Донецкой области, в зоне конфликта на востоке Украины в районе населённого пункта Петровское в субботу обе стороны конфликта - украинские военные и поддерживаемые Россией сепаратисты - начали отвод сил и средств от линии разграничения.
Ранее на этом участке в течение недели было зафиксировано отсутствие обстрелов, что и позволило начать разведение. Оно началось ровно в полдень и должно продлиться до 12 ноября.
С украинской стороны отводу подлежат 42 военнослужащих , три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия. Они отойдут на новые позиции в 1 километре от линии разграничения.
Сепаратисты так называемой "ДНР" уже заявили, что завершили отвод своих сил.
23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил на трёх участках линии соприкосновения в Донбассе было названо Россией условией проведения саммита в "нормандском формате" - встречи лидеров Германии, Франции, России и Украины. На ней, как ожидается, обсудят дальнейшие шаги по достижению мира на востоке Украины.
На двух других участках разведение сил завершилось ранее. Кроме того, Украина согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В Киеве считают, что все условия для саммита после завершения разведения в Петровском будут выполнены.
- Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, его жертвами стали, по последним данным ООН, более 13 тысяч человек. Часть территории Донецкой и Луганской областей контролируют сепаратисты, которых поддерживает Россия. Украина обвиняет Россию в оккупации части своей территории, в Москве утверждают, что речь идёт о внутриукраинском конфликте властей в Киеве с сепаратистами.
- В 2014 и 2015 годах в Минске были подписаны соглашения об урегулировании конфликта, однако большая их часть остаётся не выполненной.
- Недавно избранный президентом Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что стремится как можно скорее завершить конфликт и ради этого готов идти на уступки, но не отказываться от украинских территорий. Ряд политических сил и активистов Украины критикуют Зеленского, утверждая, что он идёт на чрезмерные уступки России.
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