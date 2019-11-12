Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Дороги к свободе

Украина и НАТО: ожидания и реальность. Эфир в 20:32

Смотреть комментарии

Состоится ли евроатлантическая интеграция Украины?

Недавнее заседание Североатлантического совета в Киеве вновь напомнило о перспективах евроатлантической интеграции Украины. Но насколько они реальны? Гости Виталия Портникова - Анна Гопко, депутат Верховной Рады предыдущего, VIII созыва, и Сергей Джердж, председатель общественной лиги «Украина-НАТО». Эфир в 20:30.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG