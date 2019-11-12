Украина и НАТО: ожидания и реальность. Эфир в 20:32

Недавнее заседание Североатлантического совета в Киеве вновь напомнило о перспективах евроатлантической интеграции Украины. Но насколько они реальны? Гости Виталия Портникова - Анна Гопко, депутат Верховной Рады предыдущего, VIII созыва, и Сергей Джердж, председатель общественной лиги «Украина-НАТО». Эфир в 20:30.