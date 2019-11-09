Республиканцы в Конгрессе хотят заслушать сына Байдена как свидетеля

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США потребовали вызвать сына бывшего вице-президента Джо Байдена - Хантера Байдена - в качестве свидетеля в рамках расследования о возможности импичмента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на перечень лиц, которых республиканцы хотят вызвать в качестве свидетелей на открытые слушания по вопросу об импичменте, которые должны начаться на следующей неделе.

Хантер Байден - бывший член совета директоров украинской компании Burisma. Ряд свидетелей в ходе расследования об импичменте подтвердили, что официальные лица США в координации с личным юристом Трампа Руди Джулиани добивались от украинских властей возобновления расследования возможной коррупции в этой компании. Демократы утверждают, что речь шла не о борьбе с коррупцией, а о стремлении Трампа навредить своему политическому оппоненту - Джо Байдену.

В списке свидетелей, которых хотят вызвать республиканцы, также сотрудник спецслужб США, жалоба которого на действия президента и стала основанием для начала импичмента. Его имя официально по-прежнему не сообщается, хотя ряд американских СМИ высказали предположения о его личности.

В списке также бывшая сотрудница Демократического национального комитета Александра Халупа, которая, как утверждается, в 2016 году связывалась с официальными лицами на Украине по вопросу о компромате на Дональда Трампа.

Согласно правилам расследования, которые ранее одобрила Палата представителей, глава комитета по разведке - демократ Адам Шифф - может отказать республиканцам в вызове запрошенных ими свидетелей. Республиканцы заявляют, что это будет означать, что расследование проводится предвзято.