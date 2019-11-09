В Берлине отмечают 30-летие падения стены

В Берлине проходят торжества в связи с 30-й годовщиной падения Берлинской стены. Это событие стало символом падения коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе и воссоединения не только Германии, но и Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель в своём выступлении отметила, что ценности, на которых основана Европа - свобода, демократия, равенство граждан, правовое государство и уважение к правам человека - нуждаются в защите и сейчас.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил народы стран Центральной и Восточной Европы, которые - наряду с жителями Восточной Германии - 30 лет назад боролись за свободу. В большинстве стран смена власти и переход к демократии произошёл мирным путём. В памятной церемонии в Берлине приняли участие лидеры Польши, Венгрии, Словакии и Чехии.

У Бранденбургских ворот в центре Берлина - стена проходила прямо через них - вечером 9 ноября проходит концерт, собрались десятки тысяч людей.

Футболисты берлинского клуба "Герта" перед матчем Бундеслиги отметили годовщину падения стены перформансом.

Президент США Дональд Трамп направил народу Германии позравления в связи с годовщиной. Он назвал Германию "ценным союзником". Ранее в заявлении в связи с национальным днём памяти жертв коммунизма, который отмечается в США 7 ноября, в годовщину большевистской революции в России, Трамп отметил, что 9 ноября 1989 года жители Берлина обратили слова президента США Рональда Рейгана о необходимости разрушить стену в действие, "разрушив символ тоталитаризма и показава всему миру, что демократия и право всегда одержат победу над произволом и тиранией".

Берлинская стена отделяла Западный Берлин от восточногерманского государства - ГДР, которое находилось в сфере влияния Советского Союза. Она была сооружена в 1961 году. При попытках преодолеть её были убиты сотни людей.

9 ноября 1989 года на фоне массовых демонстраций протеста в ГДР коммунистические власти страны заявили, что изменят правила пересечения границы. Тем же вечером тысячи людей направились к Берлинской стене, требуя пропустить их на Запад.

Власти не были к этому готовы, и граница фактически рухнула. Впоследствии сама стена была разобрана. Воссоединение Германии произошло 3 октября 1990 года.