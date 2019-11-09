В Польше по запросу России задержан украинский активист, сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игорь Мазур. Об этом сообщили в субботу украинские официальные лица.

Мазура - ветерана боевых действий в Донбассе, одного из лидеров националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России) подозревают в участии в боевых действиях в Чечне в 1990-е годы на стороне чеченских сепаратистов. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он назвал дело "сфабрикованным в угоду Кремлю" и призвал власти Польши быстро и объективно рассмотреть его. По подобному обвинению в России ранее были осуждены два гражданина Украины - Николай Карпюк и Станислав Клых. Они не признали вину. В сентябре нынешнего года они были обменяны в рамках обмена между Россией и Украиной по формуле "35 на 35".

Мазур был задержан на пограничном переходе между Украиной и Польшей. Утверждается, что его имя было в базе данных Интерпола. Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщила, что с ним в субботу встретился украинский консул. Ожидается, что суд о мере пресечения Мазуру пройдёт в Польше 11 ноября.

У посольства Польши в Киеве вечером в субботу прошла акция за освобождение украинского активиста, который также является одним из лидеров "Движения сопротивления капитуляции", выступающего против уступок России на переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе.