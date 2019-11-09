Умер "Паша Фейсконтроль", символ клубной жизни Москвы 2000-х годов

В Москве умер Павел Пичугин, известный как "Паша Фейсконтроль" - промоутер, которого называют "легендой клубной Москвы 2000-х годов".

О смерти Пичугина сообщили телеграм-каналы Mash и Baza, информацию подтвердили "Комсомольская правда" и ряд других СМИ. Пичугину было 38 лет, точные причины смерти пока не известны.

По специальности Пичугин был стоматологом, но известность получил как человек, стоявший на фейсконтроле в дорогих ночных клубах Москвы в конце 1990-х и 2000-х годах. Именно он определял, кого пускать на вечеринки в клубы, а кого нет. Известны истории, как фейсконтроль не проходили знаменитые артисты и известные персонажи светской жизни. Работал, в частности, в клубах "Титаник", Byblos, "Пирамида", "Шамбала" и, наконец, "Дягилев" - один из самых известных клубов Москвы середины 2000-х, сгоревший в 2008 году. Пичугину посвящена одна из песен группы "Дискотека Авария".

Впоследствии Пичугин стал промоутером, менеджером клубов и организатором светских мероприятий.