Sunday Times назвала имена девяти россиян – спонсоров консерваторов

Британская газета Sunday Times назвала имена девяти бизнесменов из России, которые фигурируют в докладе о российских угрозах для британской демократии, публикацию которого отложил кабинет Бориса Джонсона, вызвав резкую критику оппозиции.

Утверждается, что речь идёт о спонсорах правящей Консервативной партии.

Некоторые из упомянутых в докладе россиян, как утверждается, поддерживают тёплые отношения с премьер-министром Борисом Джонсоном. Среди них Александр Темерко, директор британской компании Aquind Limited, бывший вице-президент и заместитель председателя правления нефтяной компании ЮКОС. В течение последних семи лет Темерко пожертвовал консерваторам более 1 миллиона фунтов. Он покинул Россию вскоре после экспроприации активов ЮКОСа в 2005 году, впоследствии получил британское гражданство.

Речь в докладе идёт также о банкире Александре Лебедеве. Его сын Евгений является владельцем компании, выпускающей газеты London Evening Standard и The Independent. В апреле 2018 года Евгений Лебедев, как утверждается, приглашал Джонсона на вечеринки в дом семьи Лебедевых недалеко от города Перуджа в Италии. Джонсон тогда был министром иностранных дел.

В докладе упомянута также включена супруга бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина – Любовь Чернухина, которая пожертвовала консерваторам в прошлом году более 450 тысяч фунтов стерлингов.

Из публикации Sunday Times неясно, сделаны ли в докладе какие-то выводы из того факта, что ряд живущих в Британии российских граждан финансируют консерваторов. По-прежнему неизвестно, сказано ли в нём о том, что Россия вмешивалась в выборы в Великобритании и в референдум по Брекзиту.

Правительство Джонсона отложило публикацию доклада до избрания в декабре нового состава парламента. Это решение вызвало критику лейбористов, которые предположили, что консерваторам "есть что скрывать".