Последних белух выпустили из "китовой тюрьмы" в Приморье

В воскресенье из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средней в Приморском края выпустили 31 белуху. Об этом сообщают агентства со ссылкой на Тихоокеанский НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Это последний выпуск животных из "китовой тюрьмы". Всего на этой неделе в естественную среду были выпущены 50 белух. 19 из них выпустили в пятницу. Все белухи были выпущены с борта научно-исследовательского судна в бухте Успения на юге Приморского края.

Представители Greenpeace заявили, что российские пограничники не дали им присутствовать до конца при процедуре выпуска животных, их судно находилось в нескольких сотнях метрах от зоны выпуска. Поэтому представители Greenpeace не могут оценить состояние белух.

В 2018 году в Охотском море выловили 11 косаток и 90 белух для последующей продажи в океанариумы в Китае. Их содержали в бухте Средняя, которую зоозащитники назвали китовой тюрьмой. Впоследствии генпрокуратура и другие надзорные ведомства установили, что животных выловили с нарушениями закона. Освобождать их из китовой тюрьмы начали только летом нынешнего года. Косаток отвезли к месту их вылова в Охотском море.