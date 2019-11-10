У здания ФСБ – пикеты в поддержку обвиняемых по делу "Нового величия"

В Москве возле здания ФСБ на Лубянке началась серия одиночных пикетов в поддержку обвиняемых по делу так называемого экстремистского сообщества "Новое величие". Пришедшие к зданию требуют освободить их.

Как сообщает "МБХ медиа", в пикетах, в частности, принимает участие мать одной из обвиняемых, 19-летней Анны Павликовой, Юлия Павликова. К зданию ФСБ также пришли активисты прокремлёвского движения SERB.

В деле "Нового величия" десять обвиняемых, в основном подростков. Их задержали в марте 2018 года, сейчас над восьмерыми из них идёт суд.

По версии следствия, группа молодых людей создала экстремистскую организацию с целью свержения власти в России. Защита обвиняемых указывает, что они стали жертвами провокатора спецслужб, который фактически создал организацию, финансировал её и написал ей устав, после чего сдал подростков ФСБ.