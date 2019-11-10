На Кубани более 50 детей госпитализированы с отравлением

В городе Кропоткин Краснодарского края более 50 детей госпитализированы с признаками сильного пищевого отравления, сообщили в областном Минздраве.

По данным на 13:00 по московскому времени, десять детей доставлены в Кавказскую центральную районную больницу, ещё 41 – в Кропоткинскую городскую больницу.

В город также направлены медики специализированной инфекционной клиники.

В Минздраве уточнили, что пациентам от 7 до 15 лет. Они являются учащимися школ города Кропоткин № 7, 11, 17, 44 и 45. Некоторые из них находятся в состоянии средней тяжести. Чем именно отравились дети – не сообщается.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".