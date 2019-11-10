Протестующим в Грузии не удалось сорвать показы фильма о гей-любви

В кинотеатрах Тбилиси и Батуми продолжаются премьерные показы фильма Шведского режиссёра грузинского происхождения Левана Акина "А потом мы танцевали", который рассказывает об однополой любви двух танцоров грузинского ансамбля народного танца.

В субботу, у кинотеатров вновь собрались руководители и активисты консервативных организаций "Грузинский марш" и "Союз православных родителей". Но на этот раз в протестах участвовало гораздо меньше людей, чем в пятницу, когда у кинотеатра "Амирани" в Тбилиси и "Аполо" в Батуми произошли стычки с полицией.

МВД сообщило об аресте 27 наиболее агрессивных участников акции. Большинству из них вменяется в вину мелкое хулиганство по административному кодексу, но по трём инцидентам, произошедшим в пятницу, МВД ведёт расследование по уголовному кодексу за насилие и сопротивление полиции.

Фильм "А потом мы танцевали" в Грузии уже посмотрели несколько тысяч человек. Режиссёр фильма Леван Акин поблагодарил владельцев и менеджеров кинотеатров за то, что они не поддались давлению и не отменили показ.

Акин сообщил также, что руководитель государственного ансамбля народного танца Грузии Нино Сухишвили лишена статуса посла доброй воли ООН за её отказ сотрудничать с авторами фильма и гомофобские высказывания. В частности, Нино Сухишвили заявила, что в её ансамбле и грузинском танце вообще "нет геев".

Важным политическим итогом последних событий стало то, что лидер грузинских консерваторов, бизнесмен и теолог Леван Васадзе объявил о полном разрыве с председателем правящей партии "Грузинская мечта", миллиардером Бидзином Иванишвили, поскольку тот "не смог или не захотел воспрепятствовать демонстрации фильма", который, по мнению Васадзе, "оскорбляет грузинские святыни".

Васадзе не исключил, что грузинские консерваторы под его руководством объединятся для участия в парламентских выборах 2020 года.