В Санкт-Петербурге полиция пришла на феминистский фестиваль "Рёбра Евы"

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пришли на феминистский фестиваль "Рёбра Евы". Как утверждается на странице мероприятия во "ВКонтакте", жалобу на фестиваль написал анти-ЛГБТ активист Тимур Булатов.
Правозащитница Варя Михайлова сообщила изданию "Медиазона", что в помещение, где проходит фестиваль, пришёл один полицейский и женщина в штатском. Сотрудник полиции попросил у организаторов показать договор аренды. Он также спрашивал про репертуар фестиваля.
На сайте проекта "Рёбра Евы" указано, что это "феминистский социальный, художественный и коммуникативный проект", задача которого состоит в том, чтобы "менять общественное мнение, показывая, что дискриминация женщин – важная проблема, которая касается каждой и каждого".
В воскресенье на фестивале "Рёбра Евы" был запланирован спектакль "10 сцен сексуального насилия".
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