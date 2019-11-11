"Головорез, рядившийся в ученого". Соцсети об убийстве студентки профессором истории

В конце этой неделе в России было много горячих тем для обсуждения: запрет спектакля "Чиполлино", намерение власти включить блогеров в число иностранных агентов, требование ВШЭ к Гасану Гусейнову извиниться за слова о "клоачном русском языке" – но все их смело как цунами новостью о задержанном в Петербурге профессоре истории СпбГУ, специалисте по наполеоновской эпохе, кавалере ордена Почётного легиона Олеге Соколове.

Александр Морозов

Все. Проф. Гусейнов уходит с радаров. На его место доцент Соколов заходит. (Военно-историческое общество и движение реконструкторов решило помочь Я.Кузьминову и сместить информационную повестку.

Профессор был выловлен из Мойки с сумкой, в которой оказались две отрубленные женские руки. После задержания в его квартире была найдена отрезанная голова его бывшей студентки и любовницы Анастасии Ещенко. Соколов сознался в её убийстве.

Андрей Мальгин

Довольно известный историк, между прочим. Один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Входит в руководство российского военно-исторического общества. В президиумах сидит рядом с Мединским. На реконструкциях наряжается Наполеоном.

Жути этой истории добавляет и место, в котором Соколова выловили из реки.

Сергей Бугаев

Топография Района где разворачивались события памфлета ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ это вам не Дублин Улисса

Квартира Соколова выходила на Фонарный переулок. За углом дом СТАРУХИ ПРОЦЕНТЩИЦЫ. НА МОЙКЕ где Олега Соколова выловили, Юсупов добивал Распутина...

Илья Нахмансон

Кусок Мойки между Фонарным и Почтамтским мостами мощное место, конечно. С одной стороны Распутин ползет к проруби, с другой к той же проруби шагает Адамович с шкатулкой, в которой лежит голова матроса; теперь вот еще и руки.

Вскоре выяснилось, что одна девушка уже обвиняла Соколова в насилии​.

Мария Арбатова

Адский нуар с 63-летним профессором, упавшим в Мойку с рюкзаком, в котором были женские руки, а в квартире осталось тело его бывшей девушки, убитой после ссоры...

Но сигналов было достаточно. Несколько лет назад Олег Соколов истязал студентку, но дело до суда не дошло. Потерпевшая : "Я была тогда студенткой, почти ребенком, без связей, без денег, а у него в друзьях Батурин и много еще кто. У меня просто не было сил и возможностей двигать это дело. Вы не можете понять, какой ад я пережила. Врагу такого не пожелать. Мне сегодня больно это вспоминать…"

Из заявления в правоохранительные органы от потерпевшей в отделение милиции: "...Помогая снимать шубу, Соколов О. В. схватил меня сзади за руки и стал связывать веревкой, которую, как я поняла, он приготовил заранее. Я стала сопротивляться и просить объяснить, что происходит. Соколов О. В. Ударил меня по лицу и в живот, после чего привязал к стулу мои руки и ноги. Соколов О. В. вышел в соседнюю комнату, пока я оставалась привязанной к стулу в прихожей. Из комнаты он вернулся с утюгом и на моих глазах включил его в розетку. Когда утюг нагрелся, он поднес его к моему лицу, так что я ощущала его исходящий от него жар, и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь. После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносил удары в грудь и живот. На все мои мольбы остановиться и одуматься, он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут. В течение часа или более того, Соколов О. В. избивал меня, наносил удары как было описано выше, поднимал за волосы и за уши вместе со стулом. В какой-то момент мне удалось высвободить ноги, и я кинулась в соседнюю комнату, Соколов О. В. кинулся за мной, повалил на землю. Когда я упала на живот, стал бить ногой по стулу, к которому я была привязана. После чего, Соколов О. В. накинул мне кожаный шнур на горло и стал душить. Когда я стала задыхаться и терять сознание, Соколов О. В. наконец отпустил меня... 01.12.2008 в травмпункте Первого медицинского университета им. Павлова у меня были зафиксированы многочисленные следы побоев, кровоизлияния в связки, сотрясение головного мозга. Справка из травмпункта прилагается к заявлению..."

Маньяка можно было остановить раньше!!

Анна Наринская

Больше десяти лет назад маньяк мог быть остановлен. Но дело замяли. Замяли, потому что это влиятельный, близкий к властям человек. И, да, потому что это взрослый мужчина – а что слова какой то девчонки против слов уверенного в себе господина?

Убитая и расчлененная девушка (я знаю об одной, исправьте меня, если есть другие сведения) и множество подвергшимся издевательствам и избиениям – это результат того, что дело тогда замяли. Это прямая вина тех, кто дал его замять. И это вина общества, которое создает контекст, в котором от такого «слуха» можно отмахнуться. В котором люди, пишущие сейчас в фейсбуке «его довели» или «ну если про сестер Хачатурян можно считать «довели», то и про него можно так считать» не подвергаются мгновенному остракизму. (Что? Наринская опять призывает к травле – ну это вам решать, что здесь травля)

Вот она, постправда, в действии, и вот в чем ее страшное зло – прямолинейно ужасающий случай черного изуверского злодейства. Причем не только самого изувера, но и поддержавшего его истеблишмента. Но находятся те, кто «с одной стороны, с другой стороны». Те, кто рассуждают на этом примере про то что «феминистки всегда продавливают свою тему» и что «если б он был женщиной (!!!) это бы так не раскрутили».

Клоачный язык, говорите?

Клоачное мышление детектед

Выяснилось и то, что "титушки" Соколова однажды избили студентов, задававших профессору неудобные вопросы.

Накануне убийства, в конце октября, Соколов, по сообщениям прессы, проиграл суд своему заклятому врагу, тоже специалисту по наполеоновской эпохе Евгению Понасенкову, обвинявшему его в плагиате.

Дмитрий Пучков-Гоблин, который за неделю до случившегося делал с Соколовым интервью на своём канале в YouTube, косвенно возложил на Понасенкова ответственность за случившееся, заявив прессе, что Соколов в последнее время был "на нервах", потому что Понасенков его затравил.

Егор Холмогоров изначально искал виновников в той же стороне, правда, винил он не самого Понасенкова, а его сторонников.

В общем с Соколовым ситуация по совокупности довольно понятная.

Человека с исходно проблемной психикой и высокой агрессией затравили понасенковцы (выигранный иск и всё такое). А травили они очень конкретно и на уничтожение, вообще не зная запрещенных приемов.

Вчера был день очень плохой и тяжелый. Все вокруг были очень агрессивные. Мне тоже хотелось кого-нибудь побить.

Говорят, очень тяжелая ситуация в СПбГУ - по сути реформаторством вуз уничтожается и все на нервах.

И всё это сошлось таким ужасным образом. Очень жаль погибшую девушку. Просто очень. Такая ужасная смерть...

Праздник на улице параисториков, праздник на улице феминисток и апологетов антисемейного террора под видом "борьбы с домашним насилием", праздник на улице еще более сильного нагибания университетской науки чиновниками.

Выдающийся человек с болезненным самомнением и агрессией доведен был до страшного преступления и греха и до подрыва многих дел (очень важных) к которым был причастен.

Урок Гоблино-Жуковым. Может быть некоторые другие деятели, которых они рьяно поддерживают, на самом деле тоже убийцы-расчленители?

Но потом изменил своё мнение.

Егор Холмогоров

Ну в общем все еще гораздо хуже. Там никакого нахрен аффекта.

Там осатаневшая скотина.

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, которого задержали по подозрению в убийстве и расчленении своей студентки, рассказал о мотивах преступления. Об этом в субботу, 9 ноября, в своем Telegram-канале сообщает телеканал НТВ.

На допросе Соколов заявил, что убил 24-летнюю Анастасию Ещенко из мелкокалиберного обреза 7 ноября из-за ревности. Преподаватель застрелил девушку и спрятал тело дома. На следующий день Соколов принимал у себя гостей, однако они ничего не заметили.

Алексей Орлов

Во всём виноват Понасенков. Он довел ученого. Одного не пойму, почему Гоблин всегда на стороне большей мерзости?

Кристина Эрбе

В этот воскресный день путинойдам-охранойдам не получилось отдохнуть, круглосуточно отмазывать жуликов и воров для них привычное дело, но сегодня задача посложнее - надо срочно отмазывать маньяка-психопата, первым, предварительно отключив комменты, за дело взялся Гоблин-Пучков, по его словам если кто-то плывет в реке с отрубленными руками, а дома у него труп, то это вообще ничего не значит, нужно дождаться следствия и суда, напомню, в деле Голунова он определил его вину за полторы секунды и всячески глумился над ним на своем канале без суда и следствия.

Бесплатные защитники жуликов (глубинные идиоты) сейчас рассказывают друг другу что аспирантку профессору подсунули либералы, чтобы она изводила уважаемого человека, Понасенков оказывается долгое время травил несчастного, поэтому ему ничего другого не оставалось как расчленить девушку.

Сам Понасенков утверждает, что он уже давно предупреждал о том, что Соколов опасен.

Евгений Понасенков

Если бы меня послушали, человек, скорее всего, был бы жив. Я обращался и к ректору, и к директору института истории СПбГУ! Я ПРЕДУПРЕЖДАЛ, что Соколов опасен! Почему они меня не послушали?!

Алексей Рощин

Задал себе вопрос: если бы до сегодняшнего дня передо мной поставили двух человек - Понасенкова (при всей моей любви к нему как к историку-эпатажнику) и Соколова, и сказали бы: известно, что из них двоих один убил и расчленил девушку, голову положил в целлофановый пакет и пошел топить в реке - на кого бы вы подумали? Я бы без лишних раздумий указал бы на Понасенкова. Не в силу политических убеждений, а чисто психологически-интуитивно.

А сегодня не знаю, что и думать.

Мало у кого остались сомнения в вине Соколова – он уже сознался в совершенном преступлении. Но, как и обычно в подобных трагических и трудно представимых ситуациях, все обсуждают, как до такого могло дойти и кто, помимо самого историки (и "доведшего" его Понасенкова) виноват в случившемся.

Винят российскую систему юриспруденции, которая не защищает от преследования:

Алёна Попова

Убийца-не просто рядовой насильник, а тот человек, от которого сейчас пытаются откреститься все, кто только может, но который был ДО УБИЙСТВА ПОЛНОСТЬЮ защищён нашей гнилой системой, которая стоит стеной за насильников, пока реально в деле не появится труп жертвы.

И именно поэтому мы бьемся за закон. Уголовный кодекс начинает работать ТОЛЬКО, КОГДА есть вред здоровью или труп! А ДО этого, если человек ДАЖЕ ПРИВЛЕЧЁН ЗА ПОБОИ, ничто не мешает ему преследовать жертву, угрожать жертве. Потому что НЕТ ОХРАННЫХ ОРДЕРОВ.

Когда консерваторы активно заявляют о достаточности законодательного регулирования насилия между близкими лицами, у меня волосы дыбом встают. Особенно когда эти консерваторы имеют ученые степени типа доктора наук Понкина.

Этого убийства можно было избежать, ЕСЛИ БЫ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЖЕ заявления предыдущей студентки Соколова, этого бы убийцу поставили на учёт, выдали бы охранный ордер и НАЧАЛИ РАБОТУ С НИМ, не дожидаясь трупа!

Если насильник уверен, что ему все можно, что его "отмажут даже от убийства", он звереет окончательно. Поэтому надо не ждать, пока жертва будет казнена, а профилактировать насилие!

Вы ещё спросите меня, зачем нужен закон?

Винят систему высшего образования, в которой студентки так зависят от преподавателей.

Дарина Поликарпова

Меня сильно беспокоит специфика сообщества, которое оказалось связанным с этой трагедией. Не спорю, такое может много, где произойти – не только в рамках университета. Но я завязана всю сознательную жизнь именно на этой структуре, так что беру на себя смелость о ней рассуждать. А мне представляется, что этот сюжет с романтическими отношениями между преподавателями и студентками (о которых все знают, но никто не говорит), эта система обожания – подчинения повторяется постоянно, пусть и не всегда с настолько трагичным, но никогда не со счастливым концом. И если молодость и впечатлительность оказываются слишком податливым материалом для того, чтобы властная позиция и маниакальное желание пользоваться тем, как кто-то так легко оказывается в ловушке зависимости и не умеет (боится) оттуда затем вырваться, то ответственность лежит на том, кто использует эту власть.

Проблема студенток в том, что они год за годом влюбляются в преподавателей, которые этим пользуются. Это не про "льготы при поступлении" – ​они правда влюбляются. Все эти "творческие союзы" между преподаватели и студентками не всегда заканчиваются смертью, не всегда власть над тем, кто восхищенно тебе доверился, выливается в такую ужасную форму. Но эта власть всегда есть, а раз так – забудьте про хороший исход. И забудьте, что человек окажется благородным и никогда не станет ей пользоваться.

Для тех, кто считает, что университско-научная структура тут не специфична:

1. Университет и наука – это сообщество, где люди не существуют автономно друг от друга. Все отношения, которые там возникают, крайне важны для того, какое место ты в нем вообще сможешь занять. И это не та структура, которую легко изменить: даже если сменить ВУЗ, чтобы сбежать от не знающего границ преподавателя, вращаясь затем в общем научном сообществе, ты все равно не убежишь далеко.

2. Эта структура устроена так, что сразу сталкивает друг с другом молодых девушек и взрослых мужчин, которые входят друг с другом в регламентированные властные отношения, где всегда есть иерархия между более и менее влиятельными людьми. Но кроме этого – есть и мифологизированный сотню раз образ романтических отношений.

3. Когда два этих аспекта переплетаются друг с другом, происходит кошмар: студентка, сама того не замечая, оказывается в зависимом положении от человека, который этим пользуется. Если она предпринимает какие-то действия, чтобы из них выпутаться, то оказывается в западне: с разрушением этой связи рушится и место, которым она, вполне вероятно, дорожит. В самых тяжелых ситуациях – это отказ ответить на сексуальную (в широком смысле) активность, которую демонстрирует преподаватель, влекущая за собой серьезные проблемы при дальнейшем складывании научной карьеры.

4. Напоминаю: мы говорим об университете, где жалоба (кому? куда?) на некорректное поведение преподавателя всегда (!) воспринимается с недоверием, где ты – пока никто, а он – тот самый благонадежный и авторитетный ученый, против которого не пойдет никакой коллега, работающий с ним на одной кафедре 20 лет.

5. Кроме того, любое такое признание в первую очередь будет компромитировать тебя: "Аааа, ну понятно, оказывается, у них романтика, а мы думали, откуда все ее успехи – оказывается, через постель". Так что если ты дорожишь своим положением в научном мире, самый мнимо безопасный и самый фатальный ход, которым пользуются преподаватели, которые по какому-то праву решают, что могут иметь на тебя виды – хранить это плачевное положение в тайне. Потому что этот преподаватель всегда кто-нибудь в твоей научной судьбе – председатель экзаменационной комиссии, научный руководитель, кореш декана на факультете, где ты хочешь работать.

Татьяна Никонова

Хотя ультранасилие кажется неожиданным в отношениях студентки и преподавателя, на самом деле это естественное продолжение неравноправных отношений, в которых они оказываются.

Студентки действительно искренне влюбляются в преподавателей, дело обычное – ​те много знают, нередко обладают достаточной харизмой и возбуждают интерес. Но, как только на поползновения недавней школьницы начинают отвечать взаимностью, она попала.

Во-первых, если она решит разорвать связь, только от мужчины зависит, пройдет ли все гладко, поскольку он в состоянии испортить ей учебу вплоть до вылета из вуза. Во-вторых, даже если он против, девушке будет трудно озвучить проблему кому-то еще, поскольку все ее академические успехи тут же обзовут "заработала через постель", и эта слава останется с ней надолго.

Значит ли это, что все преподаватели, ввязывающиеся в серийные отношения со студентками – ​жалкие мудаки и потенциальные убийцы? Нет, конечно. Но это значит, что девушки оказываются в невероятно уязвимом положении, и преподавателям крутить такие романы должно быть запрещено. Причем следить обязано само учебное заведение, и вылетать из вуза в случае вскрывшихся отношений должен преподаватель, а не студентка.

Власть и неравенство приводят к насилию. Власть и неравенство поддерживаются насилием. Там, где есть власть и неравенство, насилие появляется рано или поздно, а романтика заканчивается, не начавшись.

По касательной досталось Наполеону.

Петр Мультатули

Это, господа, результат того, когда человек имея от Бога талант, начинает почитать таких извергов как Наполеон и хулить Божьего Помазанника Императора Александра I Благословенного. "Не прикасайтесь к Помазанным Моим". Это ведь не шутка и не метафора. Постепенно такой почитатель впадает в безумие. Об этом стоит подумать всем почитателям Ленина, Троцкого, сталинщины и прочей бесовщины. До добра такое почитание не доводит.

И даже режиссёру Терри Гиллиаму.

Мария Кувшинова

Олег Соколов был консультантом фильма Терри Гиллияма "Братья Гримм", продюсером которого был Харви Вайнштейн(

Не обошлось и без обвинений в адрес жертвы.

В большинстве постов, авторы которых пытаются сделать какие-то выводы из этой жуткой истории, повторяется слово "власть".



Наталья Холмогорова

В вопросах о насилии, домогательствах и т.п. есть важный критерий, который обычно упускают из виду – ​а он, по-моему, едва ли не главный. _Систематичность_.

Любой человек может во время жаркой ссоры, в ответ на что-нибудь уж очень обидное и нестерпимое, потерять контроль над собой и ударить супруга или ребенка. Кто скажет с негодованием: "Ну нет, я-то на такое не способен!" – ​тому лучше снять белое пальто и перестать себя обманывать.

Разница между нормальным человеком и насильником в том, что с нормальным человеком это произойдет _только один раз_.

Нормальный человек от такого-себя придет в ужас – ​и дальше сделает все, чтобы это не повторялось. В том числе и разведется, и уйдет, если боится снова не совладать с собой.

А если это начнет повторяться снова и снова, все легче и легче, и каждый раз он будет подыскивать себе оправдания или объяснять, что все делает правильно... ну, значит, все. Попробовал человечины, и ему понравилось.

Схожая закономерность работает в историях про "харассмент".

Между преподавателем и студенткой, начальником и подчиненной, врачом и пациенткой вполне может возникнуть чувство. Это даже очень естественно. Обстоятельства и их взаимные отношения способствуют тому, чтобы они обратили внимание друг на друга. И в этом чувстве самом по себе ничего дурного нет.

Но с нормальным человеком это произойдет один раз.

Дальше он на ней женится, или не женится, но заведет долгий роман, или приятно проведет с ней некоторое время, а потом переключится на соседку или на девушку из тиндера... во всяком случае, не будет маниакально повторять один и тот же паттерн.

А вот если начальник выбирает себе секретарш строго по размеру груди и длине ног, врач соблазняет одну пациентку за другой, преподаватель "бегает за студентками" с таким энтузиазмом, что об этом знает весь вуз – ​это уже нечто совсем другое.

Значит, этого человека интересуют уже не девушки как таковые – ​ его увлекает и возбуждает сама ситуация. А суть этой ситуации в том, что у него есть над ними власть.

И отсюда уже один шаг до "принуждения с использованием служебного положения", и два-три шага – ​до натуральной уголовщины.

Но некоторые относятся к идее, что с "системой власти" в ВУЗах нужно бороться, довольно скептически.

Татьяна Алёшичева

Феминистки вот сейчас, с присущей им логикой, предлагают запретить преподам мутить со студентками. Хотя если бы он убил жену, возникла бы другая мысль. Я тоже считаю давайте. Это нездоровая кислая среда, отношения власти и подчинения, вот это все. И, глядишь, лет через десять студентки перестанут влюбляться в профессоров, а женщины вообще – ​в мудаков. Не, это была неловкая шутка: на самом деле если в обществе будет некий консенсус, что связь между облеченным властью и беспомощными – ​табу, бяка и атата, воздух, возможно, станет чище. Но вообще давайте лучше действительно нахрен сроем универ, то есть пусть будет как они хотят – ​отправить всю эту кислую академическую среду в картофельные поля в Пушкин. Пусть там бегают в треуголках. А то исторические здания на них плохо действуют. И тут меня посещает моя любимая мысль – ​я вообще не представляю, каково живому человеку проживать в центре Петербурга, где ни куста, ни деревца, один гранит холодный и колонны, колонны. Сырость, морось и тлен. (Ближайшие десять дней по прогнозу дожди, кстати, имейте в виду, мгла накрыла, расчехляйте аптечки с препаратами). И то, что из Мойки после извлечения останков несчастной барышни вытащили еще чей-то скелет, как раз про это.

"Давайте нахрен сроем универ" некоторые в СпбГУ воспринимают как реальную угрозу. Правда, опасаются они закрытия не университета в целом, а исторического факультета.

Максим Жих

В ситуации с Соколовым паскудно то, что кропачевская администрация СПбГУ может воспользоваться скандалом и попытаться сделать то, что она сделать давно мечтает: ликвидировать Институт истории СПбГУ. И вот такого оборота допустить нельзя. Ни студенты, ни выпускники, ни преподаватели Института истории не виноваты в произошедшем и не должны никак пострадать от той волны негатива, которая сейчас, очевидно, выльется на истфак. Из-за одного больного ублюдка подставлен и оказался под угрозой весь исторической факультет (ныне Институт истории) с десятками преподавателей, сотнями студентов и тысячами выпускников. Сейчас надо готовиться не допустить любых попыток администрации СПбГУ под эту сурдинку упразднить истфак, как она это давно мечтает.

Другие считают, что преступление Соколова может иметь серьезные последствия не только для университета, но и для международных отношений России.

Мастер пера

Кровавые события, в центре которых оказался профессор СПбГУ Олег Соколов, стали ударом не только по питерскому университету, Российскому военно-историческому обществу, исторической науке, включая наполеонистику, но и по каналам альтернативной дипломатии. Соколов как приглашенный профессор Сорбонны, член научного совета французского Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) и кавалер французского ордена Почетного Легиона имел высокие и неформальные связи во Франции. Именно Соколов в паре с его давним партнером по французскому направлению – председателем комитета по международным делам Госдумы Леонидом Слуцким – реализовывали проекты по организации визитов французских политиков в Крым. Например, в июле 2015 г. группа парламентариев из Франции во главе с депутатом НацСобрания Тьерри Мариани посетила полуостров именно благодаря конфиденциальной совместной работе на этом направлении Соколова и Слуцкого. Причем во французском "поле" работал , в основном, Соколов, который изначально коммуницировал с кандидатами на поездку, состоявшуюся в обход санкций. В 2017 году при участии Соколова и по инициативе Слуцкого Россию посетила лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен. У Соколова и Слуцкого, как говорят, было множество и прочих подобных проектов, так или иначе связанных с Францией, привязанность к которой и объединила московского фигуранта историй о думском харассменте и питерского любителя студенток и аспиранток. Однако Слуцкий в отличие от коллеги профессора Соколова не заходил столь далеко в агрессии к женскому полу. Впрочем, и кровавые пристрастия профессора Соколова было сложно вообразить до его неожиданной поимки в реке Мойке с рюкзаком, где обнаружилась расчлененка. На фоне прежних дипломатических заслуг Соколова скандал с его реинкарнацией в кровавого маньяка приобретает политическую окраску. Получается, что ехать в Крым французских политиков вербовал либо психически нездоровый человек, либо отпетый головорез, рядившийся в ученого.

Ещё одной темой обсуждения стало то, как быстро от Соколова отреклось Российское военно-историческое общество, в правлении которого он состоял.

Андрей Мальгин

Когда утром было первое сообщение в твиттере с фамилией расчленителя - какого-то "историка Соколова", я полез в Вики и сразу обнаружил там доцента. Комплиментарную статью о себе, видимо, сам Соколов и написал. Сообщалось, в частности, и о РВИО. Пошел по ссылке из Википедии на сайт Российского военно-исторического общества и вижу: да, член совета.

Днем они потёрли состав своих членов, и сейчас пресс-секретарь председателя РВИО на голубом глазу комментирует прессе: какой Соколов, впервые слышим, никогда такого у нас не было.

А знаете, кто у нас председатель научного совета РВИО, который знать не знает никакого Соколова? Да это же Владимир Чуров, известный также как самый честный в мире председатель Центральной избирательной комиссии.

Как такому не поверить!

Вот только военно-исторические фальсификаторы не догадываются, что в Интернете существует кэш, и там всё есть, и будет всегда.

Собственно, за это путинисты и ненавидят интернет: там всё хранится в неизменном виде.

Как ни переписывайте историю, а ничего у вас не получится.

Геннадий Смирнов

И что бы хорошего в будущем ни совершило Российское военно-историческое общество, даже если разжалует В.Р. Мединского в уборщицы, оно теперь так и останется "А, это откуда доцент-расчленитель". И именно потому, что они доцента-расчленителя оперативно уволили задним числом. Просто не делайте так, дети, это очень глупо.

Анна Наринская

Пошла в новое заведение Дом 16. Рядом сидела компания

Мужик лет сорока и две девушки.

Он говорил: ох, как смешно, что ей отрубили руки. Вообще расчлененка – это так смешно.

Когда я из за соседнего столика спросила что смешного он видит в отрубленных женских руках, он ответил, что она сама к нему пошла и что смерть вообще неизбежна – так что конечно это смешно

В Москве. В центре. В приюте либерализма. И ведь наверное этот человек Путина не любит. Или я не знаю. Все равно.

Она к нему пришла. Он ее убил и руки отрезал. Она виновата, говорит он. И девушки за его столом сидят и не возражают.

И это моя страна.

Что себе врать-то