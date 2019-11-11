На охоте убит адвокат подозреваемого в убийстве Вороненкова

В Житомирской области Украины в воскресенье погиб адвокат Святослав Пархоменко, который защищал Александра Лося, подозреваемого в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По сообщению "Украинской правды" со ссылкой на региональную полицию и коллегу Пархоменко, он был убит в ходе конфликта на охоте.

"Довольно странная ситуация, зная Святослава. И обычно охота - достаточно удобная ситуация", - цитирует издание адвоката Владислава Добоша.

В октябре в перестрелке в Харькове погиб Владимир Борох — свидетель по делу об убийстве Вороненкова. При этом в киевской прокуратуре заявили, что показания Бороха не являются ключевыми в деле.

Ранее в январе, по сообщениям СМИ, в московском ресторане был похищен и умер от полученных ранений украинский криминальный авторитет Юрий Власенко, которого следствие называлоорганизатором убийства.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта 2017 года. Власти Украины назвали заказчиком убийства бывшего мужа жены Вороненкова Марии Максаковой Владимира Тюрина, которого Киев считает криминальным авторитетом, "подконтрольным ФСБ". Украина объявила его в международный розыск. Сам Тюрин обвинения отверг.

22 октября суд в Киеве снял с Тюрина подозрения в заказе убийства Вороненкова. Это произошло после того, как Максакова изменила показания, полностью отказавшись от утверждений, что за убийством стоял её бывший муж Тюрин.

После убийства бывшего депутата звучали и предположения о его политическом характере, поскольку после переезда в Киев Вороненков выступал с критикой российских властей. Официально следствие не заявляло о том, что считает политический мотив приоритетной версией убийства.