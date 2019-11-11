Долги российских поставщиков оружия превысили 800 миллиардов рублей

Поставщики и покупатели оружия задолжали государственному посреднику "Рособоронэкспорту" 813 миллиардов рублей, пишет РБК со ссылкой на отчетность предприятия на конец 2018 года. Дебиторская задолженность формируется за счет авансов производителям и длительных расчётов с покупателями на фоне санкций.
"Рособоронэкспорт" входит в структуру "Ростеха", в 2015 году организация стала непубличным акционерным обществом и прекратила публиковать годовые отчеты, но бухгалтерская отчетность формально остается доступной (в 2019 году через Росстат, с 2020 года отчётность потребуется сдавать в ФНС).
Минфин 7 ноября предложил освободить "Рособоронэкспорт" и еще 18 компаний, попавших под иностранные санкции, от обязанности направлять годовую бухгалтерскую отчетность в ФНС для публикации на государственном информационном ресурсе, который, как указывает Минфин, "является практически единственным общедоступным источником информации о деятельности организаций". Если инициатива Минфина будет утверждена, финансовые показатели "Рособоронэкспорта" за 2019 год и далее будут засекречены.
"Рособоронэкспорт" с апреля 2018 года находится в санкционном списке Минфина США, в связи с чем расчеты в долларах для него осложнены.
- Задолженность поставщиков возникла за счет того, что госпосредник выдает авансы российским производителям на изготовление вооружений, которые будут отправлены на экспорт. Также "Рособоронэкспорт" платит авансы иностранным поставщикам за предстоящий импорт комплектующих, либо иностранные покупатели получили российскую оружейную продукцию, но еще не выплатили за нее деньги.
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