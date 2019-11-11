Долги российских поставщиков оружия превысили 800 миллиардов рублей

Поставщики и покупатели оружия задолжали государственному посреднику "Рособоронэкспорту" 813 миллиардов рублей, пишет РБК со ссылкой на отчетность предприятия на конец 2018 года. Дебиторская задолженность формируется за счет авансов производителям и длительных расчётов с покупателями на фоне санкций.

"Рособоронэкспорт" входит в структуру "Ростеха", в 2015 году организация стала непубличным акционерным обществом и прекратила публиковать годовые отчеты, но бухгалтерская отчетность формально остается доступной (в 2019 году через Росстат, с 2020 года отчётность потребуется сдавать в ФНС).

Минфин 7 ноября предложил освободить "Рособоронэкспорт" и еще 18 компаний, попавших под иностранные санкции, от обязанности направлять годовую бухгалтерскую отчетность в ФНС для публикации на государственном информационном ресурсе, который, как указывает Минфин, "является практически единственным общедоступным источником информации о деятельности организаций". Если инициатива Минфина будет утверждена, финансовые показатели "Рособоронэкспорта" за 2019 год и далее будут засекречены.

"Рособоронэкспорт" с апреля 2018 года находится в санкционном списке Минфина США, в связи с чем расчеты в долларах для него осложнены.