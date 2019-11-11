В Бийске объявлен режим ЧС из-за скопившегося мусора

В городе Бийск Алтайского края с 11 ноября введен режим чрезвычайной ситуации из-за скопившегося мусора. Из города с населением в 200 тысяч человек не вывозятся отходы из-за конфликта между обслуживающий компанией и мусорным полигоном. Об этом сообщает издание "Бийский рабочий".

Управляющие компании города также не убирают мусор. Причиной такой ситуации стал конфликт регионального оператора "Спецобслуживание-Центральное" и распорядителя бийского мусорного полигона – "Спецобслуживание плюс". В сентябре 2018 года между компаниями был заключен договор по приему и размещению твердых коммунальных отходов. После этого они начали спорить верно ли прописан документ.

В марте 2019 года дело было передано в краевой арбитражный суд. Спор связан с коэффициентом сжатия отходов, ввозимых мусоровозами на полигон. Без четкого установления этого коэффициента каждое из предприятий по-своему оценивает стоимость услуг по захоронению мусора.

Полигон теперь принимает 20 мусоровозов в день вместо обычных 40 машин. По данным управляющих компаний, сейчас мусоровозами вывозится в лучшем случае две трети от накапливаемого мусора, а значит треть ежедневно оседает у городских контейнерных площадок.