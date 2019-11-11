Парнас утверждает, что передавал "ультиматум" властям Украины

Лев Парнас, бизнес-партнёр юриста президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, утверждает, что весной нынешнего года в Киеве передавал властям Украины пожелание Белого Дома - объявить о расследовании деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Парнас также утверждает, что предупреждал о том, что , если о расследовании не будет объявлено, вице-президент США Майк Пенс не поедет на инаугурацию Владимира Зеленского, а Соединённые Штаты заморозят военную помощь Украине.

От имени Парнаса с такими заявлениями выступил его адвокат, его цитирует издание The New York Times. По словам адвоката, Парнас готов выступить перед комитетами Палаты представителей, которые расследуют дело о возможности импичмента президента Дональда Трампа. Его подозревают в том, что он оказывал давление на власти Украины, чтобы навредить своему политическому оппоненту Джо Байдену. Вопрос об увязке военной помощи Украине с расследованием деятельности Байдена и его сына стал одним из ключевых в расследовании.

Парнас утверждает, что встречался в Киеве с первым помощником Зеленского Сергеем Шефиром по просьбе Джулиани, а Джулиани, в свою очередь, как считает Парнас, действовал по поручению Трампа.

New York Times, однако, признаёт, что заявления Парнаса на данный момент ничем не подтверждаются. В то время как его встреча с Шефиром в Киеве действительно имела место, не доказано, что на ней он выдвигал украинским властям "ультиматум" от имени властей США. В первую очередь, его показания отвергает бизнес-партёр Парнаса Игорь Фруман, который присутствовал на встрече. Их отвергает также Джулиани.

Парнас и Фруман в прошлом месяце были арестованы по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании в США. Они отпущены на свободу под залог. Их имена упоминали ряд свидетелей по делу об импичменте, утверждая, что они каким-то образом сотрудничали с Джулиани, в том числе по вопросам, связанным с Украиной. Бывший посол США в Киеве Мари Йованович, в частности, говорила, что глава МВД Украины Арсен Аваков ещё в феврале предупреждал её, что Парнас и Фруман лоббируют за её отставку.