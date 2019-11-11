Режиссёр запрещённого спектакля о Чиполлино отменил его показы

Режиссёр Московского Лианозовского театра Александр Таттари, ранее сообщивший об исключении организаторами Международного театрального фестиваля любительских театров в Москве спектакля его студии "Классики" по мотивам "Приключений Чиполлино" Джанни Родари, заявил об отмене открытых показов спектакля, которые были запланированы на 12, 15 и 19 ноября.

Как написал Таттари в фейсбуке, вокруг ситуации с запретом спектакля по мотивам "Чиполлино" сложилась "ситуация нездорового ажиотажа". Он отметил, что в его студии занимаются несовершеннолетние любители, а не профессиональные актеры. "Ни они сами, ни их родители не хотят, чтобы их показывали по федеральным каналам в такой нездоровой ситуации ажиотажа вокруг спектакля, обсуждали в различных, зачастую сомнительных пабликах, они не планируют становиться «звездами» в таком ключе" - написал Таттари. Он также заявил об отмене всех запланированных интервью и сообщил, что в ближайшее время спектакль демонстрироваться не будет.

7 ноября Таттари сообщил в фейсбуке о том, что Спектакль «#рябчиковжуй #новыдержитесь» по мотивам "Приключений Чиполлино" был отобран в программу XVI Международного театрального фестиваля любительских театров "Молодые-молодым", но за два дня до спектакля руководство фестиваля отменило его показ. Режиссёр утверждает, что по телефону ему было заявлено: "такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать". Таттари написал, что жанр спектакля - сатирический памфлет, но его создатели не поддерживают какое-либо политическое движение. Тогда же он пообещал провести открытые показы.

В сказке "Приключения Чиполлино" овощи страдают в полицейском государстве под гнётом Принца Лимона, который накладывает на них всё новые налоги и лишает их гражданских прав. События книги завершаются мирной революцией. Фильмы и спектакли по этому произведению были весьма популярны в Советском Союзе.