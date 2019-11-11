Турция начала депортировать иностранцев - участников ИГ

Турция в понедельник начала депортировать захваченных в Сирии в плен иностранных граждан, которые предположительно являлись участниками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Министерство внутренних дел страны сообщило о депортации гражданина США. Объявлено, что 14 ноября будут депортированы 7 граждан Германии. Готовится депортация также 11 граждан Франции и бывших бойцов "ИГ" из Ирландии и Дании. Они должны быть отправлены в страны, гражданами которых они являются. О реакции европейских государств пока не сообщается.

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что на севере Сирии в ходе недавней операции турецких войск были захвачены около 300 иностранцев-участников "ИГ". Кроме того, более тысячи зарубежных джихадистов находятся в турецких тюрьмах. Эрдоган неоднократно критиковал европейские страны за неохоту, как он утверждал, заниматься судьбой их граждан, присоединившихся к "ИГ" и попавших в плен в ходе боёв против группировки в Сирии. Президент США Дональд Трамп также призывал европейские страны принять участников "ИГ", которые содержатся в лагерях в Сирии под охраной курдов - союзников США. В ходе турецкой операции против курдов на севере Сирии, как сообщается, нескольким сотням из них удалось бежать.

Ряд европейских государств, включая Великобританию, лишили гражданства некоторых своих граждан, присоединившихся к джихадистам в Сирии и Ираке. Турция утверждает, что намерена репатриировать и этих людей, но неясно, примут ли их страны их бывшего гражданства.