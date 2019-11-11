Путин: десятки судов не остановили воровство на постройке "Восточного"

Президент России Владимир Путин заявил на совещании с правительством, что на строительстве космодрома Восточный в Приамурье "не удалось навести порядок". По его словам, десятки уголовных дел и решения судов не остановили воровство на общенациональных проектах.

"Сто раз сказано было - работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют - сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует", - заявил Путин в ходе обсуждения государственного оборонзаказа. Президент заявил, что аналогичные требования не раз озвучивал ко всем другим крупным госпроектам, но безрезультатно.

Сейчас космодром строит производственно-строительное объединение "Казань", но федеральных чиновников волнуют финансовые проблемы "Роскосмоса", а также скорость строительства стартового стола под космический ракетный комплекс "Ангара" и объектов инфраструктуры космодрома. Из-за задержек и хищений при строительстве в сентябре появилась информация о том, что новым подрядчиком может стать публично-правовая компания "Военно-строительный комплекс", создаваемая сейчас в Минобороны России.