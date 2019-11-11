Глава администрации Гонконга назвала протестующих врагами народа

Глава лояльной Пекину администрации Гонконга Кэрри Лам в понедельник заявила, что насилие в городе вышло за рамки мирных демонстраций с требованиями демократических реформ, и что участники демонстраций превратились во "врагов народа".

По словам Кэрри Лам, демонстрации не заставят власти пойти на уступки, а порядок в городе должен быть восстановлен.

Глава администрации, отставка которой - одно из требований протестующих, выступила после того, как в понедельник полицейский выстрелил в участника акции протеста, ранив его, а еще один демонстрант пострадал в ходе конфликта - неизвестные облили его горючей жидкостью и подожгли. Оба раненых в больнице в критическом состоянии.

Протесты в городе продолжаются уже почти полгода. Они начались с требований отказаться от законопроекта об экстрадиции подозреваемых в преступлениях в континентальный Китай. Власти Гонконга в конце концов выполнили это требование, однако появились новые. Главная цель демонстрантов - не позволить властям Китая ограничивать автономию Гонконга.

Многотысячные акции протеста нередко сопровождаются столкновениями с полицией. 8 ноября, убегая от полиции, погиб 22-летний студент. Это вызвало новую волну демонстраций.

Гонконг - бывшая британская колония, которая в 1997 году перешла под юрисдикцию Китая, однако имеет в его составе автономию. Его жители пользуются свободами, недоступными для жителей континентального Китая. Участники демонстраций опасаются, что дело идёт к сворачиванию этих свобод.