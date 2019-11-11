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Reuters: в Стамбуле найден мёртвым основатель "Белых касок"

"Белые каски" в Сирии

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Турецкие и западные СМИ, в том числе Reuters, со ссылкой на различные источники сообщают, что в Стамбуле в понедельник был найден мертвым Джеймс Ле Мезюрье, бывший британский офицер, после начала войны в Сирии основавший гуманитарную организацию "Белые каски", которую неоднократно критиковали российские власти.

Сообщения о смерти Ле Мезюрье пока официально не подтверждены, однако агентства, кроме журналистов и активистов ссылаются на дипломатические источники . Неясна и причина смерти. По ряду сообщений, тело Ле Мезюрье было найдено под окнами его квартиры, что позволяет предположить, что речь идёт о насильственной смерти.

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