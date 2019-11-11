FT: члены семьи Башара Асада купили не менее 20 квартир в Москве

Родственники президента Сирии Башара Асада купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории "Москва-Сити". Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на документы, полученные неправительственной организацией по борьбе с коррупцией Global Witness. Московская недвижимость родственников сирийского лидера оценивается в 40 миллионов долларов.

Согласно документам, члены семьи дяди Башара Асада по материнской линии – Мохаммада Махлуфа - приобретали недвижимость с 2013 года. 13 объектов находятся в собственности двоюродного брата президента Сирии Хафиза Махлуфа или у подконтрольных ему компаний. Двумя элитными квартирами владеют жена другого двоюродного брата Асада — влиятельного сирийского бизнесмена Рами Махлуфа. Ещё три объекта в московских небоскребах были приобретены тремя другими братьями Махлуфами. По данным издания, по крайней мере, четыре квартиры используются в качестве жилья.

Все братья Асада, владеющие недвижимостью в Москве, находятся под международными санкциями.

Для сделок в основном использовались офшорные компании. Официальными владельцами недвижимости являются несколько ливанских офшорных компаний, уточняет FT. Их представители, как и сами родственники сирийского лидера не ответили на запросы газеты о комментариях.

По информации Global Witness, по крайней мере одной из российских компаний по недвижимости, ранее принадлежавшей Махлуфам, оказывал услуги Сбербанк. Сделки Сбербанка с Махлуфами являются частью более широкой схемы помощи сирийскому режиму со стороны крупных российских банков. В 2012 и 2013 годах Reuters и Wall Street Journal сообщали, что режим Асада имел счета в двух других крупных российских банках- Газпромбанке и ВТБ, говорится в расследовании.

По мнению представителя Global Witness, сделки с недвижимостью являются редким доказательством того, как Россия помогает пособникам сирийского режима, которые укрываются в Москве и наслаждаются роскошным образом жизни, пока в Сирии идёт война.

Рами Махлуф, двоюродный брат Асада по материнской линии, долгое время считался самым богатым бизнесменом Сирии. Он владеет мобильным оператором Syriatel. В мае 2011 года ЕС ввел санкции в отношении него санкции, обвинив в "финансировании режима, допускающего насилие в отношении демонстрантов". В сентябре 2019 года СМИ узнали, что Башар Асад поместил Рами Махлуфа под домашний арест, потому что он отказался предоставить деньги для погашения долга России.