Зеленский призвал к референдуму о купле-продаже земли иностранцам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал провести всеукраинский референдум по вопросу о возможности купли-продажи земли иностранцам и иностранным компаниям.

В обращении, с которым он выступил в понедельник, Зеленский выступил в поддержку внесённого в Верховную Раду законопроекта о купле-продажи земли. Он заявил, что сейчас, когда свободного рынка земли на Украине нет, граждане страны лишены права покупать землю, подобно гражданам Северной Кореи, Таджикистана и Венесуэлы. По словам Зеленского, против законопроекта выступают "старые политики". При этом президент заявил, что в проект будут внесены поправки, и право владеть покупать и продавать землю будет дано только гражданам Украины. Иностранцы же смогут получить его только по итогам референдума.

Зеленский также пообещал принять и закон о референдуме.

Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" шли на выборы с обещаниями свободной купли-продажи земли, а также расширения элементов прямой демократии.

Верховная Рада планирует рассмотреть проект закона о купле-продаже земли во вторник, 12 ноября.