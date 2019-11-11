Зеленский призвал к референдуму о купле-продаже земли иностранцам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал провести всеукраинский референдум по вопросу о возможности купли-продажи земли иностранцам и иностранным компаниям.
В обращении, с которым он выступил в понедельник, Зеленский выступил в поддержку внесённого в Верховную Раду законопроекта о купле-продажи земли. Он заявил, что сейчас, когда свободного рынка земли на Украине нет, граждане страны лишены права покупать землю, подобно гражданам Северной Кореи, Таджикистана и Венесуэлы. По словам Зеленского, против законопроекта выступают "старые политики". При этом президент заявил, что в проект будут внесены поправки, и право владеть покупать и продавать землю будет дано только гражданам Украины. Иностранцы же смогут получить его только по итогам референдума.
Зеленский также пообещал принять и закон о референдуме.
Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" шли на выборы с обещаниями свободной купли-продажи земли, а также расширения элементов прямой демократии.
Верховная Рада планирует рассмотреть проект закона о купле-продаже земли во вторник, 12 ноября.
- На Украине действует запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Его предлагается отменить. Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах.
- Всего проводились два всеукраинских референдума - в 1991 году о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины и в 2000 году об изменении Конституции Украины, результаты которого не вступили в силу.
- Сепаратисты в Крыму и в Донбассе в 2014 году проводили голосования, названные ими референдумами, об отделении этих территорий от Украины. Россия обосновала итогами голосования в Крыму аннексию полуострова. Украина не признаёт легитимность этих голосований, утверждая, что они проведены в нарушение украинских законов, не предусматривающих местные референдумы, а также под силовым давлением российских военных в Крыму и вооружённых сепаратистов в Донбассе.
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