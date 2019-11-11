Партия Брекзита не будет конкурировать с тори в 317 округах

В Великобритании лидер Партии Брекзита Найджел Фарадж заявил, что на выборах в Палату общин 12 декабря партия не будет выставлять кандидатов в 317 округах, в которых на прошлых выборах победу одержали консерваторы.

По словам Фараджа, его партия, которая сейчас не представлена в парламенте, однако в мае нынешнего года заняла в Британии первое место на выборах в Европарламент, пойдёт на этот шаг, чтобы не поставить под угрозу выход Британии из ЕС.

При этом ранее Фарадж утверждал, что соглашение, достигнутое премьер-министром консерватором Борисом Джонсоном с Евросоюзом, не является настоящим Брекзитом, и выражал готовность выдвинуть кандидатов во всех округах, в том числе и против консерваторов.

Неожиданное решение сторонника "жёсткого Брекзита" наблюдатели рассматривают как серьёзное подспорье для Джонсона. Помимо того, что во многих округах у консерваторов не будет соперников от Партии Брекзита, сторонники Фараджа направят свои усилия на округа, избиратели которых обычно голосуют за лейбористов, но при этом поддерживают Брекзит.

Борис Джонсон уже приветствовал решение Фараджа.

Президент США Дональд Трамп, который неоднократно одобрительно отзывался как о Брекзите, так и об обоих политиках, ранее призывал Джонсона и Фараджа заключить предвыборный альянс.

На выборы 12 декабря консерваторы идут с обещанием выхода из ЕС на основе заключённого Джонсоном соглашения. Лейбористы за повторный референдум о Брекзите, либеральные демократы и шотландские националисты - за то, чтобы остаться в ЕС.