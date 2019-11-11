Иран начал обогащение урана на подземном заводе

Начало работ по обогащению урана на иранском подземном заводе в Фордоу нарушает соглашение между Тегераном и ведущими мировыми державами, заявило Агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ). В штаб-квартире этой организации в Вене подчеркнули, что запасы иранского обогащённого урана продолжают расти.

Агентство Reuters отмечает, что Иран пошёл вразрез с ограниченими, которые были установлены международным соглашением ограничением 2015 года.

Власти Ирана возобновили обогащение урана в ответ на выход США в 2018 году из соглашения, известного как "ядерная сделака". Его подписали США, Россия, КНР, Великобритания, Франция — пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германия. Иранские власти заявляют, что готовы незамедлительно вернуться к соблюдению соглашения, если США отменят санкции, введённые после выхода Вашингтона из сделки.