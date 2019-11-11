Обвиняемые по делу "Сети" объявили голодовку в суде

Обвиняемые по делу так называемого террористического сообщества "Сеть" объявили голодовку на заседании суда в Пензе. Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин требуют возобновить проверку их заявлений о пытках на стадии следствия.

Сагынбаев, в частности, заявил, что объявляет голодовку "до опроса всех лиц, которые были свидетелями преступления, и до проведения всех экспертиз, которые могли бы доказать факт пыток".

"Все наши показания были ложными и даны не просто из-за угроз и давления, а из-за того, что ты чувствуешь, будто с тебя снимают кожу заживо", – добавил он.

В Санкт-Петербурге держит голодовку ещё один обвиняемый по делу "Сети" – Виктор Филинков. 5 ноябре его госпитализировали в тюремную больницу. По словам сотрудников клиники, у Филинкова подозрение на желтуху.