Обвиняемые по делу "Сети" объявили голодовку в суде

Обвиняемые по делу так называемого террористического сообщества "Сеть" объявили голодовку на заседании суда в Пензе. Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин требуют возобновить проверку их заявлений о пытках на стадии следствия.
Сагынбаев, в частности, заявил, что объявляет голодовку "до опроса всех лиц, которые были свидетелями преступления, и до проведения всех экспертиз, которые могли бы доказать факт пыток".
"Все наши показания были ложными и даны не просто из-за угроз и давления, а из-за того, что ты чувствуешь, будто с тебя снимают кожу заживо", – добавил он.
В Санкт-Петербурге держит голодовку ещё один обвиняемый по делу "Сети" – Виктор Филинков. 5 ноябре его госпитализировали в тюремную больницу. По словам сотрудников клиники, у Филинкова подозрение на желтуху.
- Уголовное дело о террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы, одиннадцать человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из которых – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. По статьям "организация террористического сообщества" и "участие в террористическом сообществе" им грозит до 10 лет лишения свободы.
- Арестованные неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками током, а также о том, что оперативники подбросили им оружие. У одного из обвиняемых, Игоря Шишкина, врачи диагностировали перелом нижней стенки глазницы, многочисленные гематомы и ссадины, а посетившие Шишкина в СИЗО члены Общественной наблюдательной комиссии зафиксировали на его теле многочисленные следы, похожие на ожоги от электрических проводов. Позже Шишкин подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, дал показания против других обвиняемых и получил 3,5 года лишения свободы.
- Следственный комитет отказался возбуждать уголовные дела о пытках в отношении обвиняемых по делу "Сети", не найдя в действиях сотрудников ФСБ ничего противоправного. В частности, по мнению СК, Виктора Филинкова были электрошокером законно, а следы на теле Ильи Капустина якобы остались не от пыток током, а от укусов клопов.
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