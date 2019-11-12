Новый лидер оппозиции: соцсети про Максима Галкина

У соцсетей новый герой, хотя, возможно, всего на несколько дней.

Это Максим Галкин. Оказалось, что на недавнем концерте в Новосибирске он очень язвительно прошёлся по программам федеральных телеканалов, особенно по освещению украинских тем:

У нас с точки зрения телевидения советские времена вернулись. В худшем смысле слова, потому что нам не дают времени обмозговать. Разжевывают сразу, говорят – это враги, это нет, вы туда, вы – сюда. Мы сидим, боимся, что нам дадут коленом в челюсть. Но в принципе, я хочу вам сказать, пока что хотя бы на концертах можно говорить, что хочешь. <...>

А Путину уже самому скучно с нами. Понимаете. У нас проблемы, у нас пенсии не те, там не то сделали, тут не то. А он уже другими масштабами мыслит. Он уже Марс мысленно завоевывает. Мы тут ноем "как нам дальше жить", а он нам: "Потерпите, затяните поясок". И мы все затягиваем – кто на поясе, кто на шее.

Выступление многим понравилось.

Урмат Джаныбаев:

Галкин на своём концерте в Новосибирске насмехается над Путиным, российским правительством и российскими пропагандистами. Вот же ж русофоб проклятый и на концерт свой собрал таких же русофобов. Караул - в самой России русофобов пруд пруди, причем 90% из них русские

- продались Госдепу за печеньки, Иуды бессовестные.

Мария Генкин:

Сама удивилась, но очень смеялась над этим Галкиным. Перемен требуют наши сердца. Как в далекие поздние 80е когда власть начали ругать и оказалось, что у всех накопилось.

Андрей Пивоваров:

Никогда не был поклонником творчества Галкина, но не в первый его гражданская позиция по очень разным вопросам вызывает уважение.

Дмитрий Колезев:



Сначала власть критиковали и высмеивали редкие оппозиционеры, потом — андеграундные музыканты и современные художники, затем — рэперы и актеры, теперь вот уже дошло до мейнстрима: про путинский застой на концертах шутит Максим Галкин. И, что характерно, провинциальные залы (популярным стало видео из Новосибирска) встречают шутки смехом и аплодисментами. Фрондерство становится нормой для «мастеров культуры», а публика поддерживает.

Фёдор Крашенинников:



По поводу Галкина: может, у него сверхчуйка? Или он рационально вычислил, что сейчас можно поднять популярность демонстративным фрондированием? В любом случае, это симптоматично

Сергей Мельников:

С Галкиным симптоматично - явно просёк что у его аудитории накипело, но раз к политическим действиям не готовы, то смеяться точно будут - и над самим верховным в том числе. Ну и большинство россиян готовы смеяться, после пенсионной реформы в особенности. И чует, наверное, что сетевому юмору разгромно проигрывает, если клоунадить только про Обаму

Сергей Удальцов:

Выступление Галкина в Новосибирске четко показывает, что противоречия в правящих кругах в преддверии транизита-2024 нарастают. Люди типа Галкина ничего не делают без личной выгоды, значит пошел заказ на такие выступления. Система расшатывается...

Михаил Ходорковский:

Максим Галкин определенно готовится или к смене власти, или к смене страны

Но многим пришлось и не по нраву.

Константин Терещенко:

История с Галкиным в Новосибирске вызывает странные чувства.

Ну сказал человек в выступлении, ну и сказал....

Комик он... просто комик.

От чего такое пристальное внимание к этой шутке?

Или теперь даже пошутить про президента нельзя?

У нас институт цензуры появился? Если появился, тогда нужно публично об этом заявить.

P. S. Помню в 10 классе выступал в школьном КВНе с шутками про Ельцына жег просто. Ничего...живой ведь.

Станислав Яковлев:

Все-таки, когда на тему несменяемости власти кривляется яркий представитель клана, безраздельно властвующего над российской и частично постсоветской эстрадой ещё с глубоко брежневских времен - такое выступление выглядит несколько двусмысленно.

Мюсли Лаврова:



Максим Галкин, прославившийся умением смешно изображать речь Ельцина, выступил с критикой в адрес власти и Путина. Но сделал он это не на просторах соцсетей и не в каком-то интервью (когда вообще в последний раз выходило интервью с его участием, вызвавшее хоть какой-то интерес?), а со сцены Центрального дома культуры железнодорожников аж в Новосибирске. Потребовалось больше месяца, чтобы видеозапись с отрывком его концерта, где он произносит эти слова, стала инфоповодом и, собственно, поводом для обсуждения.



Галкин в данный момент работает ведущим на Первом канале, там же получает зарплату, которой наверняка хватает для содержания своего дворца. Однако, когда артист выезжает в регионы, то начинает рассказывать о цензуре и пропаганде в телевизоре. В принципе, история не новая, все прекрасно помнят, как другой не менее талантливый артист Михаил Задорнов любил пройтись по представителям власти, но, как правило, сводил все к безликому «депутаты» или «чиновники». Потому и жил в одном доме с Ельциным. Но Галкин, судя по всему, решил его перещеголять и зайти сразу с козырей. Кстати, именно Задорнов в свое время нехило пропиарил пародиста и дал мощный толчок его карьере.



Хочется задать лишь один вопрос. Всем известно, что целевая аудитория Галкина – это в основном бабульки пенсионного возраста и среди этой категории населения рейтинги Путина традиционно на высоком уровне. Поэтому непонятно, чего хотел добиться артист. Просветить старшее поколение по поводу ситуации в стране? Превратить все в очередную душную шутку про маленькие пенсии в России? Особенно смешно это выглядит на фоне гонораров в €80-90 тыс. (и это на момент 2014 года, сейчас прайс наверняка значительно подрос), которые он получает за корпоративы, где выступает, известно перед кем.



Уже сейчас про Галкина не знает почти никто за пределами зрителей Первого канала, который он же обвиняет в цензуре. Очевидно, что пройдет еще пара-тройка лет и ему самому придется просить об интервью в каких-нибудь третьесортных мусорных изданиях. Неудивительно, что от отчаянья приходится кусать кормящую руку, чтобы хоть как-то о себе напомнить.​

Артём Шейнин:

Мне задают много вопросов по поводу очередного “взрыва танцпола”, на сей раз устроенного “юмористом” Максимом Галкиным, который, среди прочего, озарил блеском своего юмористического дарования и мою скромную персону:)

Что тут сказать?

Во-первых, я люблю всех зрителей нашей программы и очень рад, что среди них есть и такой глубокий, думающий человек, как Максим. Рад и тому, что он зритель постоянный – ведь умный юморист делает пародии лишь на хорошо изученный материал:) Приятно думать, что наша программа заняла столь важное место в ежедневном досуге выдающегося шоумена. Можно даже сказать, Максим постоянный зритель нашей программы: тщательно следит и если что не так пишет смс в прямой эфире нашей Екатерине.

Особенно отрадно, что помянутым выступлением мэтр сцены щедро делится своей популярностью со мной, начинающим телеведущим. Спасибо ему огромное!

Но интересно другое.

Из регулярного просмотра нашей программы и прочих политических ток-шоу, артист Галкин узнал в подробностях историю продвижения своего коллеги по комическому цеху, Владимира Зеленского, ставшего аж сразу Президентом. Правда, Украины, где народ сильно веселее и юморнее нашего, как показали последние лет 28 истории этой страны:)

Пример Зеленского стал для многих деятелей нашего шоу-бизнеса руководством к действию. Им тоже захотелось расширить рамки своих возможностей. Что понятно и объяснимо - шоу-бизнес всегда тяготел к «власти над умами», а не только «власти над сердцами». Не всю же жизнь вести корпоративы да концерты в дни государственных праздников. Хочется как-то громче о себе заявить, оставить и свое слово в истории:)) Таков ныне тренд, который каждый ловит, как умеет.

Первой попробовала взять барьер телеведущая Собчак - получилось забавно, но как бы не так убедительно, как у украинской богемы:))

Впрочем, у Ксении – любимицы узкого круга лиц – опыт выступления перед большими аудиториями невелик, не то, что у Максима. Тут потенциал намного выше, поэтому не напрасно наш герой озаботился вдруг вопросами околополитическими. Той же цензурой на телевидении, по поводу которой несколько месяцев тому назад переживал в эфире Первого канала в программе ПОЗНЕР. В тот раз суровый первоканальный цензор, видимо, придремал и жесткие обличения Галкина пробили барьер, принеся глоток свободы аудитории Первого:) Но Максим не остановился на достигнутом. То ли от того, что не все мельницы еще побеждены, то ли потому, что хайпа не случилось.

А ведь лет 15 назад Галкин был безоговорочным королем развлекательного сегмента Первого канала. (Общепризнанного лидера развлекательного и музыкального вещания). Но что-то сподвигло Максима уйти на другой канал, где ничего интересного он не создал. А когда решил вернуться... трон короля сатиры и юмора на Первом уже был плотно занят известно кем. Амбиции однако остались. Великолепная и всенародно любимая программа «Лучше всех» их полностью удовлетворить не может - там все равно главные дети:)

И тут вдруг Зеленский открывает дверь новых прекрасных возможностей:))) Как устоять перед соблазном? Да и зачем?:) Лучше уж пробить потолок, чем дно. Тем более, что на ниве критики всего и вся можно набрать вистов.

Конечно, пример Слуги народа уже показал, что критиковать политику и заниматься ею - это две большие разницы. И тем не менее искушение для многих наших глубоких и мыслящих деятелей шоу-бизнеса пока непреодолимо. Собчак и Галкин лишь первые ласточки… И если что, то начинающему политику Максиму Галкину открыты все двери нашей программы уже в качестве участника, а не только постоянного зрителя.

Впрочем, есть более простой выход. Ведь кроме цензуры и прочих зажимов свободы в стране, нашего героя явно терзает отсутствие звания «народного». Ярчайшее подтверждение тому – неистовость, с которой Максим в том же нашумевшем выступлении отрицает желание получать почетные правительственные титулы:))

Так что, я бы предложил для начала присвоить ему безусловно заслуженное звание народного артиста. Глядишь, это убережет и его, и нас от политика Галкина. Ну, а прекрасному и талантливому юмористу и шоумену Галкину звание народного может открыть новые источники вдохновения в сфере, где ему действительно мало равных.

Р.S.

И да - всем, кто возбудился на рассуждения Галкина о «цензуре» в политвещании и просит это комментить.

Рассуждения Галкина о цензуре в том сегменте, где он не работает и не знает как что устроено - это как если я бы сказал, что ЕМУ ПРИКАЗАЛИ или ЗАКАЗАЛИ это выступление в Новосибирске либо враги Первого, либо недруги нашей программы, либо мои, например:))

Как бы он отреагировал на это?:))))

Очевидно, как на бред..... так почему меня всерьез спрашивают о реакции на его слова о цензуре?:)))))

Высказались и другие звёзды политических шоу. Вот, например, Соловьёв:

Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством. Максим ведет несколько программ, если я правильно понимаю, на замечательном телеканале. Поэтому ничто не мешает Максиму сделать все, что он считает нужным, чтобы телевидение соответствовало — по крайней мере, в его программах — его представлению о прекрасном. Во времена Советского Союза и близко не было возможности проводить те форматы, которые провожу, например, я, где люди самых разных точек зрения и из самых разных стран высказывают абсолютно свободно свои воззрения.

Если кто-то где-то что-то заявляет — это их абсолютное право. У нас же нет цензуры. У Максима в программах же Украины нет? Нет. Значит — уже не очень много [обсуждений Украины на телевидении]. Есть разные программы, поэтому спокойнее нужно [относиться]. Максим выступил на концерте, надеюсь, концерт прошел прекрасно. И там была другая тема, поднятая Максимом. На мой взгляд, очень верная и справедливая. То есть удивительно, когда такой прекрасный артист, пародист и ведущий до сих пор не обладает званиями. Вот это я считаю неправильным. Потому что Максим давно заслужил звание народного артиста. Говорю это без всякой иронии.

А вот Киселёв:

Может быть, его кто-то цензурирует, этого я не знаю. Для меня это звучит странно. Цензура невозможна в эпоху интернета — и вредна. Это рассчитано на легковерных. Во времена СССР был один телевизионный канал, на котором была одна программа новостей — «Время». Сейчас это трудно себе представить. Сейчас тысяча каналов, цифровое телевидение, любая альтернатива в сочетании с интернетом.

Звучит, конечно, абсурдно. Это для легковерных, для тех, кто, наверное, сидит в интернет-норках, для «хомячков». [Для тех], которые очень пугливые. Это глупость сущая.

Есть поминутное измерение рейтинга. И когда говорят про Украину, рейтинг возрастает. Запрос зрителей на Украину есть, и он измеряем. Кого-то достало — имеет право сказать. Россия вообще — чемпион мира по свободе слова. У нас вы можете молоть все что угодно в эфире, не будучи ограниченными ни традициями, ни политкорректностью. Вообще ничем. Поэтому говорить о какой-то цензуре — странно. Везде в мире свобода слова для журналиста — свобода выбора себе главного редактора. Или редакции, политика которой тебе по вкусу. И у нас такой выбор есть, у нас огромный диапазон СМИ. Так что можно выбирать. Если кого-то что-то стесняет в одном месте, то в другом месте стеснять не будет.

Медиакиллер:



Нет, вы прямо посмотрите как Соловьев отреагировал на прямые выражения Галкина о том, что на телеке есть цензура и многовато "че там у хохлов". Это называется "уколоть званием". То есть критики Галкина никакой нет (чем Соловьев обычно не брезгует), а наоборот сплошь похвалы, да пожелания поскорее получить звание "народного артиста. Вот только в реальном мире это является публичной кляузой: вот смотрите, не старается человек дослужиться до "народного", давайте напомним ему об этом!



Дивный мир российского телека продолжает нас радовать:)

Наталья Зимянина:

Не понимаю тех, кто пишет об этом выступлении с пренебрежением. Артист рискует. Смешно, что это уже так - но да, риск, и немалый.

Владислав Наганов:

А что, Галкин, действительно, удачно выступил! И, самое главное, обратите внимание на реакцию зала - смех и аплодисменты! А вовсе не гул или свист... То есть, народ-то у нас всё прекрасно понимает

Анастасия Миронова:

Ведь мне не верили, когда я писала, что у недовольных властью обычных людей лидер, выразитель их мнения может появиться совершенно неожиданно и это вряд ли будет кто-то из сегодняшнего оппозиционного истеблишмента. Я тогда, смеясь, привела в пример Максима Галкина и Сергея Зверева. И даже Аркадия Укупника. И сказала, что эти люди, имея 100-процентную узнаваемость, неплохое образование, могут буквально за один день обрасти серьезнейшим политическим доверием.

Галкина я тогда назвала, потому что он умен, очень хорошо образован и неоднократно участвовал в ряде протестных инициатив. Напомню, что Галкин когда-то участвовал в митинге в его деревне. Затем был эпизод, когда он объединил ряд поп-звезд для борьбы с новыми условиями по авторским правам. Уже не помню подробностей, но был какой-то большой скандал в шоу-бизнесе, когда они опротестовывали правила отчисления за прокрутку их песен на ради.

С тех пор прошло время, Максим Галкин успел неоднократно попасть в политическую повестку. Например, с его выступлением против фальсификаций в шоу "Голос". Тогда добиться расследования и установить сам факт подлога удалось в том числе благодаря вмешательству Галкина и Пугачевой.

А сегодня пришла другая новость: в Новосибирске, кажется, Максим Галкин в интервью рассказал о существовании на телевидении цензуры и подробно описал, как она работает.

Ну чем не лидер? Я не устаю уже который год подчеркивать: истинная поддержка у сегодняшних "профессиональных" оппозиционеров в масштабах страны ничтожна. И крайне маловероятно, чтобы именно они стали выразителями протестных настроений, когда те приобретут массовый характер. Мы не знаем, кого массы вынесут в лидеры, но можно совершенно точно сказать, что это будет не Навальный, Гудков или даже Любовь Соболь.

Максима Галкина я привожу постоянно в пример, чтобы максимально ясно проиллюстрировать, как на самом деле ведет себя народная поддержка. Галкин - идеальный пример. Интеллигентный человек с абсолютной узнаваемостью и незапятнанной репутацией, который одним буквально своим словом о политике неизменно попадает сразу в топ новостей.

Люди, которые сейчас над моими словами смеются, просто не понимают, как устроено общество. И игнорируют пример Владимира Зеленского. А зря! На Украине тоже были свои профессиональные оппозиционеры, а власть получил артист Зеленский.

Я бы, кстати, рискнула даже поспорить и поставить, скажем, 1000 рублей на то, что Максим Галкин в эпоху перемен окажется в политике на стороне добра и с масштабнейшей поддержкой. Тысячу мне жаль, но возможный выигрыш огромный. Думаю, ставки на то, что Галкин в течение, скажем, пяти лет гарантированно появится в федеральной политике, как минимум в качестве лидера протестов, а, может, и кандидата в президенты, можно принимать 1 к 10 000 и даже 1 к 100 000. Желаю как-нибудь оформить свой прогноз документально. Кто готов?

Кирилл Шулика:

Я Макса Галкина малость знаю, есть общие знакомые к тому же. Так вот если чокнуться вместе с блогерами и искать Зеленского в России, то Галкин на эту роль подходит. Но только в парадигме политического кругозора блогеров. Он будет минимум не хуже нынешних, это 100%. У него хорошее образование, нет всей присущей нынешнему режиму замшелости.

Но только вот при транзите власти кругозор блогеров никто волновать не будет. Зеленский же в реальности для России это вероятный вариант, второй после казахского варианта транзита. Только вот в Зе главное не то, что он артист и КВНщик, а то, что еще пару лет назад президентом себя не видел даже он сам. Вот что тут главное... И сейчас может быть человек, который себя президентом не видит.

Роман Зайцев:

Посмотрел выступление Максима Галкина в Новосибирске на которое отреагировали и Соловьёв и Киселев и второразрядный Штейнин, по поводу этого есть мнение.

Во первых от ролика получил удовольствие, даже не от того, что говорил Максим, а по манере изложения.

Его выступление было очень похоже по стилистике на классическую советскую сатиру и от этого было доброе дежавю, как от просмотра старых советских фильмов.

Теперь по сути - конечно не верю в самостоятельность Максима, дают роль, он ее исполняет, его в последнее время регулярно стали использовать с разными месседжами.

И это выступление как и реакция на него геббельс-команды часть планы смены стиля поведения российского зомби-ящика.

Старт можно отсчитать от выступления месяц назад путина, что хватит дескать очернять Украину, Галкин собственно не герой, а работающий на это выступление.

Незыгарь:



ОколоКремля говорят, что заявления Галкина случились не по причине внутренней смелости супруга Примадонны. А были как бы санкционированы.

У Галкина весьма тесные контакты с руководством Красного квадрата, а через них с Ротенбергами.

Последние - "лучшие друзья" кураторов Первого канала Ковальчуков.

Сейчас возникла прекрасная возможность (на фоне охлаждения Президента и Громова к команде Эрнста) репутационно бить по всему фронту - от Ковальчуков -Кириенко до Эрнста. Что мы и видим.

Павел Смоляк:

На самом деле все от незнания. Максим Галкин на концерте в Новосибирске рассказал ровно то, возможно, чуть нового, что он говорит последние десять лет (в эфире «Дождя», например). Максиму Галкину можно. Во-первых, у него влиятельная крыша – Алла Борисовна, да и сам Максим Галкин за годы работы на телевидении и везде оброс влиятельными покровителями. Во-вторых, если бы люди больше интересовались молодыми дарованиями и настоящим юмором, то знали бы, что в клубах, в том числе московских, давно шутят о ВВП и даже АК – ютуб всем в помощь. Шутить в клубах и на концертах можно, о чем и сказал Максим Галкин. Максимальная кара – в следующий раз не пустят. Шутить нельзя на телевидении, которое продолжает оставаться главным оружием пропаганды. Почему Максим Галкин в «ящике» не шутит, а облизывает тех, кто облизывает власть, - уже другой вопрос, но, на мой взгляд, важный. Впрочем, ответ мы знаем.