СК открыл новое дело об экстремизме и угрозах судье

Следственный комитет открыл уголовное дело о призывах к эстремистскоей деятельности и об угрозах судье Московского городского суда.

Задержаны ранее судимый 46-летний Алексей Вересов и 41-летний Сергей Половец. Вересова подозревают в призывах экстремизму, Половца — в угрозах убийством.

Следственный комитет не сообщих других подробностей, в частности, не указывает, в чём именно заключались угрозы.

Телеграм-канал "ОПЕР слил" уточняет, что обыски у Вересова проходят в удмуртском селе Якшур-Бодья. Комментарий, за который к нему пришли правоохранители, был написан в паблике "Все Стабильно": под фотографией судьи Тверского районного суда Москвы Алексея Криворучко, приговорившего актёра Павла Устинова к 3,5 годам колонии, он написал "Сожгите его». Ранее Московский городской суд после вынесения приговора Устинову жаловался на травлю в адрес Криворучко, сообщает "Медиазона".