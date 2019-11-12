В Тюмени полиция задержала блогера Алексея Кунгурова за пост в ЖЖ

В Тюмени накануне вечером полиция задержала блогера Алексея Кунгурова. Его подозревают в возбуждении ненависти или вражды из-за поста в "Живом журнале", который был опубликован в январе. Об этом "МБХ медиа" сообщила жена задержанного блогера Асия Байшихина.

Кунгуров был задержан вместе с несовершеннолетней дочерью. Девочку отпустили из полиции через четыре часа. Самого блогера оставили в ОВД на ночь, рассказала Байшихина "Новой газете".

Сегодня должен состояться суд. Претензии у полиции вызвал пост от 18 января под заголовком "Допустимо ли называть русский народ говном?".

Проверку проводил региональный Центр "Э". По данным источника издания 72.ru, полицейские передали статью сотрудникам экспертного научного центра противодействия идеологии экстремизма и терроризма Тюменского государственного университета. Там пришли к выводу, что "в статье содержатся лингвистические признаки унижения национального достоинства". Сотрудники университета также отметили, что текст имеет подстрекательский характер и признаки возбуждения ненависти к русским.

В 2016 году Алексей Кунгуров был приговорен к двум с половиной годам колонии по статье "Оправдание терроризма" за пост в ЖЖ. ФСБ посчитала, что в статье "Кого на самом деле бомбят путинские соколы", опубликованной в октябре 2015 года, блогер оправдывает террористическую деятельность запрещенной в России группировки "Исламское государство".

Правозащитный центр "Мемориал" признал Алексея Кунгурова политическим заключенным. Он вышел на свободу в июне прошлого года.