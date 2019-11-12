В Тюмени курсант военного училища умер от менингита

Курсант высшего военно-инженерного училища в Тюмени умер от менингита. Ещё 21 курсанта госпитализировали в инфекционную больницу. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на департамент здравоохранения области.

Утром 8 ноября, по данным ведомства, курсант поступил в больницу области "в крайне тяжелом состоянии". "Необходимое лечение проводилось в условиях реанимации, но, к сожалению, несмотря на усилия медработников, пациент скончался через несколько часов", - заявили в пресс-службе министерства.

Лабораторные исследования подтвердили менингококковый менингит - инфекцию, которая передается воздушно-капельным путем при близком контакте. Позже поликлиника провела вакцинацию всех, кто общался с умершим. Позже ещё 21 курсанта с диагнозами ОРВИ и ангина госпитализировали в инфекционную больницу. В училище отрицают вспышку заболевания.

Как рассказал источник 72.ru, в больнице умер 18-летний курсант Михаил Баранов. "В училище игнорировали жалобы на головную боль, температуру, рвоту, сыпь. Вместо того чтобы вызвать скорую, обследовать и лечить от менингита, давали парацетамол и цитрин. Сейчас в больнице лежат курсанты с менингитом. В училище уже работает комиссия из Москвы, но в результаты её проверки никто не верит", - сообщил собеседник издания.

11 ноября в воинской части в городе Кяхта в Бурятии был обнаружен мёртвый солдат. Следов насильственной смерти на теле солдата визуально не нашли. По предварительным данным, причиной смерти 20-летнего контрактника стала острая сердечная недостаточность.