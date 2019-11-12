Канадский телеканал Sportsnet уволил 85-летнего хоккейного комментатора Дона Черри из-за его высказывания о мигрантах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в твиттере канала. Черри — один из самых известных хоккейных комментаторов в мире, он занял седьмое место в голосовании за выбор величайшего канадца в истории.

В субботнем выпуске выходящей 37 лет программы Coachʼs Corner Черри высказался об иммигрантах, которые, по его мнению, не чтят День памяти павших. Это — памятный день в странах Британского содружества, отмечаемый ежегодно 11 ноября в поддержку ветеранов, погибших в военных конфликтах с участием Великобритании. Черри говорил, что не видел, чтобы мигранты в Торонто ходили с символом дня — красными маками.

"Вы любите наш образ жизни, вы любите наше молоко и мед, это значит, что как минимум вы можете заплатить пару баксов за мак. Эти парни [погибшие в военных конфликтах] — заплатили наибольшую цену за то, что вам нравится жить в Канаде", — заявил он. Слова Черри вызвали резкую критику со стороны зрителей, канадский Совет по стандартам вещания заявил, что не успевает обрабатывать новые жалобы на программу ведущего.

Сам он в интервью Toronto Sun заявил, что надеется, что новости о его увольнении не займут больше места в эфире, чем мероприятия, связанные с Днём памяти павших.