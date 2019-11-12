Баха Абу Аль-Атта, один из лидеров палестинской группировки "Исламский джихад", был убит сегодня ночью в результате ракетного удара израильских сил по сектору Газа. В ответ палестинские боевики запустили десятки ракет по Израилю, включая Тель-Авив. Сообщений о погибших в Израиле нет.

Израильские власти возлагали на Аль-Атту ответственность за нападения вблизи границы с сектором Газа и утверждали, что он планировал новые атаки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Атту "тикающей бомбой".

При ракетном ударе по его дому в секторе Газа незадолго до рассвета погибли также жена Аль-Атты, два человека были ранены, заявила группировка.

Другой ракетный удар Израиль нанес по дому другого лидера "Исламского джихада" Акрама Аль-Аджури в столице Сирии Дамаске. Сирийские средства массовой информации сообщили, что погибли два человека, включая сына Аль-Аджури.

Руководство группировки назвало ракетные удары "объявлением войны" и пообещало отомстить.

Вскоре после этого палестинские боевики начали обстрел Израиля. Были выпущены десятки ракет. Значительная часть их была перехвачена израильской противоракетной системой "Железный купол". О погибших информации нет. Медицинский центр в городе Ашкелон сообщил о 17 легко раненых по всему югу Израиля.

Одна из ракет взорвалась на оживленном перекрестке, чудом не попав в машины.

Израильская армия, в свою очередь, начала наносить удары по ракетным установкам палестинских боевиков. В результате одного из них был убит 25-летний палестинец и трое были ранены, сообщили власти Газы.

Обострение происходит на фоне продолжающегося политического кризиса в Израиле, где после повторных выборов в парламент по-прежнему не удается сформировать новое правительство. После неудачной попытки Нетаньяху собрать правящую коалицию к переговорам с другими партиями приступила оппозиция. Если и ей не удастся заключить соглашение, по всей видимости, будут назначены новые выборы – третьи за последнее время.





