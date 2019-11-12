Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить 25 тысяч евро моральной компенсации жительнице Туапсе. Её отца одиннадцать лет назад незаконно задержали и избили сотрудники наркоконтроля и ФСБ. Об этом сообщает правозащитная организация "Комитет против пыток".

Задержание произошло 31 мая 2008 года, потерпевшей тогда было девять лет. Они с отцом собирались ехать домой со школьного праздника, но к нему подбежали несколько человек и стали избивать на глазах у девочки. Выяснилось, что так сотрудники правоохранительных органов проводили "проверочную закупку" в рамках оперативного мероприятия.

Девочка пыталась остановить избиение отца, но один из полицейских грубо велел ей сесть обратно в машину. Затем она выбежала на улицу, где её случайно нашел родственник в состоянии глубокого стресса. Врачи позднее диагностировали у девочки посттравматическое стрессовое расстройство, дисфункцию мочевого пузыря и другие последствия пережитого шока.

Правоохранительные органы больше года отказывались рассматривать жалобы ребёнка, после чего её родственники в 2009 году обратились в ЕСПЧ. Спустя десять лет суд постановил, что в отношении потерпевшей была нарушена статья Европейской конвенции, гарантирующая запрет пыток и жестокого обращения, а также право на эффективное расследование.

Дело в отношении отца девочки было прекращено ещё в 2009 году, так как доказательства были получены незаконным путём, уточняет "Комитет против пыток". Какую ответственность понесли участники избиения, не уточняется.