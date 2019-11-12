Суд ЕС предписал маркировать товары из еврейских поселений

Суд Европейского союза во вторник, 12 ноября, обязал Израиль ставить особую маркировку на товары, выпускаемые на оккупированных территориях. В постановлении суда отмечается, что потребители таких товаров при отсутствии специальной маркировки могут не знать, что изделие или продукт выпущены на территории, оккупированной Израилем, а не на территории суверенного субъекта.



В постановлении отмечается, что информация о продукте должна позволять потребителям делать продуманный выбор "не только на основе медицинских, экономических, экологических и социальных факторов, но и на основе этических соображений". Как информирует "Немецкая волна", постановление Суда Европейского союза не может быть обжаловано. Оно направляется во французские суды для вынесения окончательного заключения.



Дело о маркировке товаров из еврейских поселений поступило на рассмотрение суда в Люксембурге после того, как винодельческая компания, находящаяся в еврейском поселении близ Иерусалима, опротестовала французскую практику. Действовавшее до сих пор постановление не имело юридически обязывающей силы.