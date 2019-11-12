Против кинокомпаний, задолжавших Минкульту, заведено шесть дел

Шесть уголовных дел по итогам прокурорских проверок заведено против кинокомпаний, которые получили субсидии от Министерства культуры и не вернули их, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Проверки начались после того, как Минкульт опубликовал открытую базу господдержки российского кино. В один из разделов под названием "Неисполненные обязательства" Мединский пообещал вносить кинокомпании, которые получили деньги от государства, не выполнили обязательства перед прокатчиками и зрителями, но и не вернули средства в казну. Сейчас в этом списке больше 20 компаний, среди которых – "Ленфильм", "Студия Сергея Соловьёва" и киностудия "Чеченфильм".

В первой тройке должников – компании "Энджой мувиз", "Медиа Арт Студио" и "Ангел", которые должны Министерству культуры 90, 75 и 49 миллионов рублей соответственно. Причём фильм "Аладдин" компании "Энджой мувиз" так и не был снят.

Общий долг всех кинокомпаний перед Минкультом составляет почти полмиллиарда рублей.

Согласно базе данных господдержки кино, из 155 фильмов, профинансированных государством с 2015 года, более 80 никто не видел в прокате.