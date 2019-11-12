В США умер писатель и журналист Виктор Федосеев

В Соединенных Штатах на 91-м году жизни скончался писатель и журналист Виктор Федосеев.



Виктор Иванович родился в 1929 году в Уссурийске, младенцем был перевезен в Китай, окончил французскую школу в Шанхае, пять лет работал мотористом на торговых океанских судах по всему свету. Принял советское гражданство. С 1947 года жил в США – в Сан-Диего, Балтиморе и Нью-Йорке, учился на юридическом факультете Колумбийского университета.

Виктор Федосеев редактировал журнал We the Youth ("Мы – молодежь"). В 1950-м был арестован из-за отсутствия необходимых документов и покинул США, переехав в Советский Союз, где был торжественно объявлен "борцом за мир". Учился в Свердловском Политехническом институте. В 1953-м женился на Рахиль Рубиной, будущей сотруднице Радио Свобода (радиопсевдоним: Аля Федосеева). Жил в Риге и Москве. Выпустил несколько книг документальных повестей и рассказов из западной жизни: "Гермес из Манхэттена", "…И всюду человек", "Подсудимый невиновен". В 1970-71-м годах выпускал в Москве самиздатский журнал "Исход", посвященный проблемам репатриации евреев. Эмигрировал в Израиль, работал на Би-би-си в Лондоне, а с 1972-го по 1995-й в Мюнхене на Радио Свобода, где вёл основанную им программу "Права человека".

За 23 года работы на "Свободе" Федосеев создал больше тысячи передач, репортажей, интервью и "круглых столов" о политзаключённых, диссидентах, гонимых активистах и западной реакции на правозащитное движение. Выйдя на пенсию, Виктор Федосеев переехал в Денвер, штат Колорадо.