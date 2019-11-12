Минюст РФ признал нежелательной организацию Člověk v tísni

Один из ветеранов европейского правозащитного и гуманитарного движения, чешская организация "Человек в беде" (Clovek v Tisni) признана в России нежелательной. Такое решение приняло Министерство юстиции. "Человек в беде" оказалась 19-ой в списке "нежелательных", в который с 2015 года были внесены 18 организаций.



Организация «Clovek v Tisni» была основана в 1992 году. Она оказывает гуманитарную помощь населению разных стран, оказавшемуся в зонах, охваченных военными конфликтами. Сотрудники гуманитарных миссий чешской организации занимаются также образовательными и социальными программами для малоимущих, отмечает "Медуза".



В начале 2000-х годов гуманитарные группы из Чехии работали в Чечне и Ингушетии. В 2005 году после обвинений в сотрудничестве с террористами организация была вынуждена свернуть свою деятельность. Вскоре, однако, работа на Северном Кавказе возобновилась.



В 2014 году организация "Человек в беде" поставляла гуманитарную помощь нуждающемуся населению на востоке Украины. В ноябре 2016-го власти так называемой ДНР потребовали от сотрудников организации покинуть территорию сепаратистких районов.