Во Владивостоке река окрасилась в ядовито-зелёный цвет

Река Объяснения во Владивостоке на несколько часов окрасилась в ядовито-зелёный цвет. Видео зелёной реки, впадающей в бухту Золотой Рог, опубликовано на YouTube. Природоохранная прокуратура начала проверку.

Автор видео, размещенного изданием VL.RU, рассказал, что зелёный ядовитый цвет реки похож на анитифриз. Он также беспокоится о том, что в море не станет рыбы.

Издание сообщает, что очевидцы обвиняли в случившемся ТЭЦ-2, откуда в реку сбрасывается подогретая технологическая вода. В пресс-службе Дальневосточной генерирующей компании ответили, что никаких аварийных или внештатных ситуаций на объекте не было. Кроме того, на ТЭЦ не используют химические реагенты, которые могли бы окрасить воду.

Пользователь группы "Владивосток" во "ВКонтакте" Владимир Бойко отметил, что река окрашивается не в первый раз.