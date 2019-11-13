"Ведомости": в России хотят увеличить штрафы за хулиганство в 5 раз

Правительство России подготовило новый вариант Кодекса об административных правонарушениях, который подразумевает, в том числе увеличение штрафа за мелкое хулиганство в пять раз – до пяти тысяч рублей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на новую редакцию первых двух глав.

Два участника заседания подтвердили изданию подлинность документа. Однако отметили, что это предварительный вариант, который ещё будут обсуждать.

Согласно документу, "действия, выражающие явное неуважение к личности или обществу", в том числе отправление естественных потребностей в общественном месте будет квалифицироваться как хулиганство и грозит штрафом в размере от трёх до пяти тысяч рублей. В такую же сумму обойдется выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника.

Хулиганство, сопряженное с неповиновением представителю власти, будет наказываться штрафом до 10 тысяч рублей. За хулиганство могут назначить обязательные работы на срок до 40 часов.

До пяти тысяч рублей предлагается увеличить штраф за оскорбление других граждан. Кроме того, должностных лиц и предпринимателей смогут привлекать к ответственности за дискриминацию. В то же время для чиновников снизят наказание за нарушение права на свободу вероисповедания с нынешних 50-100 тысяч до 10-30 тысяч рублей.

Среди новых статей кодекса нарушение права на пользование государственным языком России либо республик, а также статья о воспрепятствовании адвокатской деятельности. Санкции по последней предполагают штраф от двух до 10 тысяч рублей.

Формально количество глав в особенной части новой версии Кодекса об административных правонарушениях вырастет вдвое – их будет не 16, как сейчас, а 35. Однако это связано в первую очередь с переформатированием уже существующих составов – например, отдельная глава будет посвящена правонарушениям, посягающим на избирательные права, пишут "Ведомости".