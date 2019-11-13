Полицию Новосибирска оштрафовали за задержание профессора

Районный суд Новосибирска признал полицейских виновными в незаконном задержании профессора Новосибирского госуниверситета Игоря Просанова и присудил ему пять тысяч рублей компенсации. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Изначально Просанов требовал компенсацию в 350 тысяч рублей. Он намерен обжаловать решение суда в сторону увеличения суммы выплаты. Также профессор подал заявления о незаконном задержании, похищении и превышении полномочий на сотрудников Центра "Э", задержавших его, и начальника отдела полиции.

Просанов вышел на улицу Новосибирска в жилетке с надписью "Путин – беда России" 8 февраля 2018 года. Через несколько минут к активисту подошел полицейский и они начали беседовать. После того как полицейский ушел, двое мужчин в штатском унесли Просанова на руках в машину без опознавательных знаков. Позже суд признал задержание ученого незаконным. Ученый также пытается оспорить законность еще двух задержаний полицейскими.