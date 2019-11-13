Основатель Cirque du Soleil арестован за выращивание марихуаны

Полиция Французской Полинезии арестовала основателя компании Cirque du Soleil, канадского миллиардера Ги Лалиберте по подозрению в выращивании мархуаны, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на власти региона. В среду он предстанет перед судом. По версии следствия, 60-летний предприниматель выращивал наркотики на принадлежащем ему ему атолле Нукутепипи в Тихом океане. Там он построил курорт для миллиардеров.

По данным местного телеканала Polynesie Premiere, полиция уже опрашивала приближённых Лалиберте несколько недель назад, подозревая их в хранении наркотиков. Тогда на мобильных телефонах допрошенных были обнаружены фотографии плантаций марихуаны.

Компания бизнесмена заявила, что Лалиберте использовал марихуану в медицинских и личных целях. Миллиардер категорически отрицает причастность к продаже или обороту наркотиков.