Продолжаются ракетные обстрелы Израиля и удары по Газе

Вторые сутки продолжаются ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа и авиаудары израильской авиации по объектам в Газе.

В среду в результате израильских ударов в Газе погибли два человека. Общее число жертв среди палестинцев достигло 12.

По Израилю за неполные двое суток было выпущено около 250 ракет. Часть из них была сбита. Сообщений о погибших в Израиле нет, ранения, главным образом лёгкие, получили более 40 человек. По всему югу Израиля звучат сирены гражданской обороны, люди принимают повышенные меры безопасности. В населённых пунктах у границы с Газой закрыты школы.

В ночь на вторник в результате ракетного удара Израиля по сектору Газа был убит Баха Абу Аль-Атта, один из лидеров палестинской группировки "Исламский джихад". Израильские власти возлагали на Аль-Атту ответственность за нападения вблизи границы с сектором Газа и утверждали, что он планировал новые атаки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Атту "тикающей бомбой".

Также Израиль нанес ракетный удар по дому другого лидера "Исламского джихада" Акрама Аль-Аджури в столице Сирии Дамаске. Сирийские средства массовой информации сообщили, что погибли два человека, включая сына Аль-Аджури.

Руководство палестинской группировки назвало ракетные удары "объявлением войны" и пообещало отомстить. Вскоре после этого начались ракетные обстрелы Израиля.

Как отмечают агентства, израильские военные наносят удары по объектам "Исламского джихада" в Газе, однако избегают ударов по объектам группировки ХАМАС, которая фактически руководит сектором. Боевики ХАМАС также пока воздерживаются от участия в ракетных обстрелах.